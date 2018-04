Stato maldestro in libero mercato

Como : tenta furto in abitazione ma cade - arreStato ladro maldestro : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Ha tentato il furto in un'abitazione, provando a forzare una porta finestra, ma quando si è accorto della presenza della proprietaria ha desistito dandosi alla fuga...rovinosa. Il giovane, un 22enne di origine albanese, è caduto e il tonfo ha messo in allarme la sua vitt