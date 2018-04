Star Wars Battlefront II | le microtransazioni stanno per tornare insieme a una nuova

Star Wars - da Ian Solo a Leia tutti hanno un clone digitale. Ma la Principessa non tornerà : Il clone digitale di Carrie Fisher nel ruolo della Principessa Leia non tornerà nel prossimo Episodio IX della saga di Star Wars . Lo ha deciso la LucasFilm, pur rivelando di avere a disposizione le ...

Grand Theft Auto V batte ogni record : ha guadagnato più di Star Wars e Avatar : Grand Theft Auto V (Foto: RockStar Games) I Beatles fecero scandalo quando dissero di essere “più famosi di Gesù“, ma oggi potremmo affermare che Grand Theft Auto V rischia di essere, tra libri, film e videogiochi, l’opera di intrattenimento più redditizia dai tempi della Bibbia. GTA V era senza dubbio destinato già prima del lancio a fare Grandi cose. È un titolo ambizioso, sviluppato da RockStar, una software house che ...

Star Wars : Gli ultimi Jedi - intervista a Neal Scanlan : "Per me Yoda è il pupazzo più iconico del cinema' : Ci sono delle regole da seguire, in particolare il fatto che Star Wars , a mio avviso, esiste in un mondo fantascientifico più "reale" rispetto a un oggetto di science fiction pura come 2001: Odissea ...

Star Wars : Gli ultimi Jedi - ecco Andy Serkis che interpreta Snoke : Andy Serkis è ormai un idolo della motion capture. I suoi ruoli come Gollum, King Kong e Ceasar sono entrati nella storia, ma uno in particolare ha colpito la nostra immaginazione da fan: la sua interpretazione del leader supremo Snoke in Star Wars: Gli ultimi Jedi, di cui l’11 aprile esce la versione home video. Per questo abbiamo deciso di mostravi una clip in cui si mostra come siano state realizzate le scene in cui Serkis interpreta ...

Quanti anni ha Chewbecca? Te lo dice il trailer di Solo : A Star Wars Story : Già protagonista di uno spot commerciale tutto suo, Chewbecca continua a oscurare il protagonista principale di Solo: A Star Wars Story, anche con rivelazioni curiose che rispondono a vecchie domande che, da un episodio all’altro della saga, ci siamo fatti un po’ tutti. Come quale sia l’età del wookie, indecifrabile sotto una pelliccia che non si è mai fatta d’argento. Ma questo dettaglio - spoiler rispetto alla clip: in ...

Recensione Star Wars Legion : Il gioco di miniature che stavo aspettando. : Ammettiamolo, sono decisamente di parte, tutto quello che per me riguarda Star Wars ha tanta, ma tanta magia. Questo potrebbe essere un problema quando si recensisce un nuovo prodotto, si rischia o di essere troppo generoso o di avere troppe aspettative, ma utilizzerò tutta la mia "forza" per cercare di essere più obiettivo possibile. Il Contenuto Quando apri la scatola vieni avvolto da una sensazione familiare, soprattutto se hai ...

Si torna a bordo del Millennium Falcon con Solo : A Star Wars Story TRAILER : Solo: A Star Wars Story Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d'azzardo ...

Solo : A Star Wars Story - ecco il nuovo trailer : Se il primo trailer di Solo: A Star Wars Story, diffuso lo scorso febbraio, ci aveva introdotto alle atmosfere della pellicola diretta da Ron Howard, il secondo video di anticipazione è stato appena rilasciato per accontentare quei fan che volevano più scene d’azione. Nel nuovo trailer si vede infatti come un giovanissimo Han Solo (Alden Ehrenreich) entri nella banda di fuorilegge capitanati da Tobias Beckett (Woody Harrelson). Le ...

Solo : A Star Wars Story verrà presentato al prossimo Festival di Cannes : Sarà proprio l'ultimo prodotto della saga Star Wars ad aprire il 71° Festival di Cannes. A darne l'annuncio è la pagina Facebook ufficiale di Star Wars, che comunica con un post la partecipazione fuori gara del secondo film della serie Star Wars Anthology "Solo: A Star Wars Story". Il film verrà presentato il 15 maggio, quindi dieci giorni prima della data d'uscita ufficiale. Nelle sale americane, infatti, sarà possibile tuffarsi nella nuova ...

"Star Wars Battlefront II? Non era nostra intenzione creare una slot machine per spremere denaro dalle persone" : "Per me è importante che i grandi publisher diano una mano nella realizzazione dei giochi indie. Quando possedevo la mia compagnia avevamo la stessa passione e convinzione che hanno parecchi piccoli sviluppatori di oggi e ho vissuto le stesse lotte e difficoltà. Proprio per questo posso dire una cosa: quando feci tutto questo venti anni fa penso che fosse più facile di quanto lo sia oggi. Gli sviluppatori di oggi si trovano in un mondo ...

Nuovo episodio di Star Wars fuori concorso a Cannes : Il programma sarà svelato giovedì a Parigi, ma ogni giorno gli organizzatori trovano modo di svelare un dettaglio sul Festival di Cannes , 8-19 maggio, . L'ultimo - per ora - è particolarmente gustoso:...

Cannes 2018 - debutta in anteprima Solo A Star Wars Story - film diretto da Ron Howard : Sarà un'anteprima mondiale attesissima quella che porterà al Festival di Cannes 2018, in programma dall'8 al 19 maggio, l'atteso spin off della saga interstellare Star Wars creata nel 1977 da George ...

