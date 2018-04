Stadio Tor di Valle | ultima sorpresa | ' Si farà senza il ponte'

Roma - volevano sequestrare un imprenditore per rapinarlo : arrestati vicino allo Stadio : Tre uomini bloccati con una pistola e del nastro isolante mentre stavano per fare irruzione in una villa

I proiettori Disano a Montevideo illuminano lo storico Stadio del primo mondiale di calcio [FOTO] : Lo stadio Gran Parque Central di Montevideo in Uruguay è uno più antichi stadi di calcio tuttora utilizzati nel mondo. Edificato nel 1900 è fin dalla fondazione il campo del Club Nacional de Football, una della storiche squadre di calcio della capitale uruguayana. In questo stadio si è disputata il 13 giugno 1930 la partita inaugurale del primo campionato del mondo di calcio. Il Gran Parque Central nel corso della sua lunga storia è stato ...

Mondonico : omaggio allo Stadio Grande Torino : La curva Maratona, in sciopero per i deludenti risultati della squadra, ha comunque tributato al 'Mondo' un lungo coro , quell''Emiliano alzaci la sedia' ricordo del famoso gesto del tecnico nella ...

Mondonico : omaggio Stadio Grande Torino : La curva Maratona, in sciopero per i deludenti risultati della squadra, ha comunque tributato al 'Mondo' un lungo coro, quell'"Emiliano alzaci la sedia" ricordo del famoso gesto del tecnico nella ...

Torneo di Viareggio 2018 finale : data - orario e Stadio dell'ultima partita Video : Siamo entrati nella settimana decisiva per l'assegnazione del titolo del #Torneo di Viareggio 2018, la competizione giovanile a livello di club più prestigioso in campo europeo. A re la data, l'orario e lo stadio della finale. Oggi, invece, si disputeranno le due semifinali [Video], Juventus-Fiorentina e Inter-Parma. Sulla carta, l'impegno più agevole ce l'ha l'#Inter Primavera. I nerazzurri, però, non devono commettere l'errore di sottovalutare ...

Daspo per un tifoso quindicenne dello Spezia : ha acceso una torcia allo Stadio : Modena, 26 marzo 2018 - Daspo di un anno per un un quindicenne tifoso dello Spezia Calcio. A decidere il provvedimento per il minore è stata la questura di Modena, che chiude così le porte per il ...

Crotone - Stadio Ezio Scida teatro della manifestazione Sport e Solidarietà. Torneo di Beneficenza per ristrutturare il campetto della Parrocchia San Domenico : Quando la Solidarietà chiama per andare incontro alla sofferenze di qualcosa o qualcuno, nessuno rimane insensibile. Migliaia di giovani studenti

In Texas stanno costruendo uno Stadio per videogiocatori : Un tempo sufficiente, forse, per vedere gli e-sport anche ai Giochi Olimpici. Il Cio, lo scorso autunno, aveva riconosciuto che si tratta di 'attività sportiva', anche se per entrare nel mondo a ...

Davide Astori diventa 'Astolfi' - finisce male per l'annunciatore dello Stadio del Perugia : Dice 'Astolfi' al posto di 'Astori' e viene licenziato in tronco. L'errore, forse un lapsus, è costato caro all'annunciatore dello stadio Renato Curi Francesco Bircolotti che poco prima del minuto di ...

eSports - in Cina il primo Stadio dedicato ai tornei di sport elettronici : In Cina è in costruzione il primo impianto che ospiterà esclusivamente tornei di sport elettronici. Una struttura che ospiterà fino a 20.000 spettatori. L'articolo esports, in Cina il primo stadio dedicato ai tornei di sport elettronici è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostici Champions League / Scommesse e quote - ritorno ottavi : come finirà allo Stadio Olimpico? : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite di ritorno degli ottavi di finale. In campo questa sera Roma-Shakhtar e Manchester united-Siviglia.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Morte Astori : silenzio e lacrime - lo Stadio di Firenze saluta il 'Capitano per sempre' : Il ricordo di Astori rimarrà indelebile perché è ,e sarà per sempre,il ricordo di un ragazzo che nel mondo delle omologazioni ha saputo invece rimanere se stesso. Una breve esistenza spesa con la ...

Stadio della Juve ricorda Astori : ANSA, - TORINO, 11 MAR - Commozione nell'Allianz stadium di Torino per Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, morto una settimana fa, è stato ricordato con un minuto di silenzio prima di ...

Tutti col 13 e Stadio in silenzio : l'omaggio viola a Davide Astori : Tutto l'Artemio Franchi in silenzio. I calciatori viola in campo per il riscaldamento con il numero 13. Sul campo all'ingresso dei giocatori c'era u n grande striscione bianco con la riproduzione ...