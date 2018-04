Spyro Reignited Trilogy | un tema dinamico per PS4 in regalo con il pre-order

Spyro Reignited Trilogy - il draghetto torna in versione restaurata il 21 settembre : Indietro 6 aprile 2018 2018-04-06T16:50:24+00:00 ROMA – Annunciato ufficialmente il ritorno di Spyro. Il draghetto viola approderà su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X il 21 settembre 2018 in versione restaurata. Con Spyro Reignited Trilogy potremmo tornare a giocare con i primi tre titoli della serie. Spyro The Dragon, Spyro […]

Spyro Reignited Trilogy : la saga del draghetto viola debutta a settembre in alta definizione su PS4 e Xbox One : Spyro, l’iconico draghetto protagonista su Play Station a fine anni ’90, sbarcherà su Play Station 4 e Xbox One il 21 settembre nella Spyro Reignited Trilogy, una raccolta rimasterizzata dei primi 3 titoli sviluppata da Toys for Bob per Activision. La trilogia arriverà sugli scaffali a 20anni dal lancio di Spyro the Dragon, primo titolo della saga, grazie ad un’operazione simile a quella che la stessa Activision ...

Spyro Reignited Trilogy su Switch? Il gioco compare e scompare dal sito Nintendo : L'annuncio di Spyro Reignited Trilogy e del ritorno dell'iconico draghetto ha inevitabilmente alimentato l'entusiasmo di molti fan ma allo stesso tempo sollevato alcune domande? Perché un lancio solo su PS4 e Xbox One? Perché ignorare PC e Switch?Mentre in molti sperano in un annuncio per queste due piattaforme, sul sito ufficiale di Nintendo è stata scovata una pagina poi eliminata, una pagina dedicata a "Spyro The Dragon Remastered" e al suo ...

Trailer e immagini Spyro Reignited Trilogy in uscita a settembre per PS4 e Xbox : Mesi e mesi di rumor, indiscrezioni ricorrenti e presunti leak, ma alla fine il remake di Spyro è realtà! Per la precisione, Activision ha annunciato Spyro Reignited Trilogy, che sarà disponibile a partire dal mese di settembre 2018 per le console ammiraglie Sony e Microsoft, e ripropone i tre capitoli originali della trilogia con protagonista il celebre draghetto viola completamente restaurati, con una nuova estetica. Spyro Reignited Trilogy ...

Spyro Reignited Trilogy : Annuncio ufficiale e primo Gameplay Trailer : Activision annuncia ufficialmente il ritorno di Spyro con la Reignited Trilogy, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Il ritorno di Spyro In Spyro Reignited Trilogy, i giocatori potranno rivivere le avventure del celebre draghetto con la trilogia originaria in alta definizione. La trilogia ...