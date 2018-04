optimaitalia

: Spunta il mese del device flessibile di #Huawei: #Samsung battuta sul tempo? - OptiMagazine : Spunta il mese del device flessibile di #Huawei: #Samsung battuta sul tempo? - xonedjlaughs13 : crush che ,oltretutto, sto cercando di dimenticare,MI HA VISUALIZZATO la storia di ig dopo 1 mese e dopo che io ho… - 24h_Tecnologia : Ancora novità per le ottimizzazioni touch di Chrome, mentre all’orizzonte spunta il Material Design 2 (foto): È not… -

(Di venerdì 13 aprile 2018)potrebbe presto passare dalle parole ai fatti, presentando il primo dispositivodella storia, e battendo sulperfino. Sono mesi, quasi anni ormai, che si susseguono rumors su questo fantomatico terminale prodotto dal brand sudcoreano, conosciuto come Galaxy X. Il telefono, che è ancora nei piani del colosso di Seul, dovrebbe essere ufficializzato a margine del CES 2019, a differenza di quanto potrebbe accadere al corrispettivo esemplare di produzione, chiamato a fare il proprio ingresso in scena neldi novembre, o comunque prima della fine del 2018. Certo, dall'annuncio alla messa in commercio passeranno probabilmente svariate settimane, ma se non altro avremo nel fratsoddisfatto la nostra curiosità nel giorno del lancio.C'è ben poco da dirvi circa le caratteristiche del primo dispositivo pieghevole prodotto da, di cui si dice ...