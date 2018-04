Sport | perché spesso non fa dimagrire quanto vorremmo?

mughini : il rigore? e' opinabile ma ci poteva stare - ecco perche' chiellini ha torto… - Sport : E' filosofia, la scienza che spiega il vivere. La Juve ha perso tutto dopo aver giocato per 92 minuti e mezzo una partita grandissima. E' filosofia. Devi avere un 'bidone di immondizia' al posto del ...

Fare Sport avendo una protesi? 'Sì - perché il corpo non ha limiti' : ... come conferma uno studio American shoulder and elbows surgeons , Ases, è consigliata in quasi tutti i casi: in particolare, il 100 per cento dei chirurghi consiglia sport a basso impatto , ...

Perché a Murano il vetro è diventata un'eccellenza globale da eSportazione : Ovviamente non è così e non lo è mai stato veramente: non a caso i pezzi muranesi sono presenti in tutto il mondo sia nelle grandi residenze reali sia nei grandi teatri delle capitali europee sia nei ...

Violenza e Sport - perché è ipocrita considerarli distanti : A voler guardare la storia lo sport è sempre stato violento e ha sempre avuto una componente di bellicosità. Lo si potrebbe dire una regolamentazione delle pulsioni che gli uomini scatenano in guerra. Le prime attività sportive erano, in un certo senso, collegate alla caccia: corsa, lancio, salti. Ovvio che sei poi consideriamo l’antica Roma e il Colosseo, ecco che sport e Violenza trovano una sintesi perfetta. Questo non toglie che lo ...

Elezioni 2018 - perchè Conte può votare e Giampaolo no? Il 'caso' degli Sportivi esclusi dalle elezioni : "Siamo uno spogliatoio che parla di politica", racconta il difensore del Chievo, Massimo Gobbi . "I temi principali sono immigrazione ed economia, visto che abbiamo una certa età. Andrò a votare, ...

Patente sospesa perché gay : ora ministeri Difesa e TraSporti devono risarcire 100mila euro a 35enne : Il 35enne Danilo Giuffrida si è visto sospendere la Patente di guida dopo aver rivelato di essere omosessuale in una visita di leva. Ora la Corte d’Appello civile di Palermo ha stabilito che i ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno pagare un risarcimento di 100mila euro per danni nei confronti dell’uomo.”È una vittoria non personale del singolo – affermano in una nota Danilo Giuffrida e il suo legale, l’avvocato ...

Dieta e Sport - ecco perché il caffè è un prezioso alleato : Sul ruolo del caffè sulle prestazioni sportive e sulla resistenza arrivano nuovi dati dall’Institute for Scientific Information on Coffee – ISIC che ha di recente diffuso i risultati di uno studio su...

Perché il traSporto aereo può essere volano del paese : Evidenzia come il traffico aereo ha un mpatto complessivo sull'economia di circa 70 miliardi, sette volte i ricavi dei vettori aerei. Il trasporto aereo può essere quindi da traino per l'economia del ...