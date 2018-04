Spari e caos in strada a Follonica | un morto e due feriti | in fuga il killer | è un

Spari e caos in strada a Follonica : un morto e due feriti - il killer è in fuga : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di arma da fuoco, in via Matteotti. La persona...

Macerata nel caos - Spari da un'auto : quattro feriti. L'uomo fermato ha fatto il saluto fascista davanti ai carabinieri : Un uomo corre in macchina per le vie di Macerata e dove individua possibili obiettivi si ferma e spara. Accade a Macerata in mattinata tra il panico dei passanti e il fragore delle sirene delle ...