Spari a Napoli | raid o festa per il boss

Napoli - nuova 'stesa' alla Sanità : Spari vicino alla casa di Totò : nuova 'stesa' a Napoli nel rione Sanità. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, in via Montesilvano, a pochi passi dalla casa natale di Totò. Sul posto è accorsa la polizia.

Napoli choc - far west in pieno centro : «Spari in strada - ragazzi terrorizzati». La video-denuncia su Facebook : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le...

Napoli - terrore in piazza Trieste e Trento/ Video ultime notizie - Spari in centro : regolamento di conti? : Napoli, terrore in piazza Trieste e Trento. Video ultime notizie, spari in centro: regolamento di conti? E’ successo nella notte fra giovedì 5 aprile e venerdì 6: attimi di terrore(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Spari e pistole fra la folla - choc a Napoli : "Avevamo avuto diverse segnalazioni, ma ora c'è anche un video che abbiamo recuperato a confermare che, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile, c'è stata una stesa violentissima nella ...

Napoli : Spari in piazza Capuana - proiettile si conficca in una finestra al quarto piano : Un proiettile è stato rinvenuto, ieri sera, conficcato nella finestra di una abitazione al quarto piano di un edificio in piazza Capuana. L'allarme è partito dai residenti, che intorno alle 23 hanno ...

Spari tra la folla dopo un furto : attimi di panico a Napoli : Spari sul lungomare, minuti di panico nel cuore di Napoli. Succede tutto domenica sera intorno alle 21. Napoli, Spari via Chiatamone Una serie di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un'auto in corsa in...

Napoli - terrore dopo gli Spari sul lungomare : caccia a due parcheggiatori abusivi : Sette colpi di pistola nel pieno della ressa del lungomare, centinaia di passanti che scappano senza una meta precisa, tavolini capovolti, tante persone che cercano riparo all'interno dei ristoranti. ...

Napoli - Spari in zona movida : no feriti : 02.29 Attimi di panico in via Chiatamone, strada parallela al lungomare di Napoli, cuore della movida del weekend. Alle 21, quando la zona era affollata da centinaia di persone, quattro persone, tra cui una donna, sono scese da un Suv e hanno iniziato a inveire contro due persone su uno scooter. Poi gli spari,dieci in tutto,ad altezza d'uomo. Una donna si è sentita male ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Non si esclude alcuna ...

Napoli - panico sul Lungomare : Spari tra la folla dopo un tentato furto : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi ...

