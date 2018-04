Spari a Follonica I feriti sono Massimiliano De Simone e la farmacista Paola Martinozzi

Spari in strada a Follonica : un morto. Preso il killer : Follonica, 13 apr. - , AdnKronos, - Un morto e due feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 15, nella centrale via Matteotti a Follonica , Grosseto, . I colpi ...

Spari e caos in strada a Follonica - un morto e due feriti : fermato il killer - è un ristoratore. «Passanti terrorizzati» : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di arma da fuoco, in via Matteotti. Gli Spari...

Spari e caos in strada a Follonica - un morto e due feriti : in fuga il killer - è un ristoratore. «Passanti terrorizzati» : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di arma da fuoco, in via Matteotti. La persona...

Spari in strada a Follonica : un morto. Killer in fuga : Un morto e due feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio a Follonica , Grosseto, , in via Matteotti. Da quanto emerso, gli Spari sarebbero stati esplosi in strada, davanti a un ...

Spari in strada dopo una lite familiare : un morto e 2 feriti a Follonica - assassino in fuga : Uno dei feriti è in condizioni gravissime. L'assassino sarebbe stato riconosciuto da alcuni passanti

Spari in strada a Follonica : un morto e due feriti. Forse una lite familiare - il killer è in fuga : Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di arma da fuoco, in via Matteotti a Follonica (Grosseto). Dalle prime informazioni sembra che gli Spari siano stati esplosi dopo una lite familiare che si è conclusa in strada davanti a un albergo della cittadina. La persona che ha sparato sarebbe in fuga.