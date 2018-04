Spara durante lite per le infiltrazioni dal soffitto | morto un uomo | grave una passante

“L’hanno uccisa”. Famosa cantante - un omicidio choc. Un colpo di pistola al cuore Sparato durante un’esibizione sotto gli occhi dei presenti : Un video agghiacciante che sta facendo il giro del mondo. Un uomo si alza, tira qualcosa che somiglia a delle banconote verso una donna. Poi estrae la pistola e le spara. Lei che cade al suolo, con il microfono ancora stretto tra le mani, poi le urla e le immagini che virano verso il nero. Così è finita la vita di una donna, cantante affermata e molto conosciuta nella sua regione di nascita, che tra tre mesi avrebbe dato alla luce il suo ...

“Chi non ha fatto uso di cocaina…”. Grande Fratello Vip - la frase choc dell’ex concorrente. La ‘Sparata’ della famosa gieffina arriva durante l’intervista fiume : “La droga? Sono le stronzate degli anni ’80, oggi non va nemmeno di moda, chi non ha fatto uso di cocaina?”. La ‘confessione’ della diva italiana arriva in diretta tv durante un’intervista rilasciata a Discovery Italia al giornalista Peter Gomez. durante ”La confessione”, il programma andato in onda sul Nove di Discovery Italia l’attrice italiana, amatissima dal pubblico, ha rivelato alcuni ...

Bergamo - Sparatoria durante una rapina in una sala slot : due morti : Due persone sono morte nel conflitto a fuoco scaturito durante una rapina in una sala slot machine a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul posto sono giunti i carabinieri, alcune squadre del 118 e ...

Bergamo - Sparatoria durante una rapina in una sala slot : due morti : Bergamo, sparatoria durante una rapina in una sala slot: due morti Bergamo, sparatoria durante una rapina in una sala slot: due morti Continua a leggere

Sparatoria durante rapina a sala slot : due feriti nel Bergamasco : Una Sparatoria è avvenuta questa sera intorno alle 18:15 a Caravaggio in provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, il fatto è avvenuto in via Treviglio, sulla provinciale diretta verso il capoluogo della Bassa...

Paura a Roma - madre e figlia ferite durante una Sparatoria in strada : fermati due giovani nomadi : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si ...

Paura a Roma - madre e figlia ferite durante Sparatoria : due fermati : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si ...

Paura a Roma - madre e figlia ferite durante Sparatoria : fermati 2 giovani : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. I ...

“La più grande discarica televisiva”. Barbara D’Urso nel mirino del super vip. Star amatissima della televisione italiana - durante la diretta di Domenica Live - Spara a zero su Carmelita e sui “falliti dello spettacolo” che ospita nei suoi programmi. Le sue parole sono coltelli. E il caos sarà totale… : “Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia”. parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne ...

Uomo Spara fuori da una chiesa durante il carnevale russo : quattro morti : Un Uomo ha sparato sulla folla in Russia. quattro persone sono state uccise in Dagestan, repubblica caucasica della Russia, da una persona che ha aperto il fuoco sulla folla durante i festeggiamenti...

Uomo Spara sulla folla durante il carnevale russo : quattro morti : Un Uomo ha sparato sulla folla in Russia. quattro persone sono state uccise in Dagestan, repubblica caucasica della Russia, da una persona che ha aperto il fuoco sulla folla durante i festeggiamenti...

Daghestan : sconosciuto Spara su folla durante i festeggiamenti di Maslenitsa a Kizljar - : Uno sconosciuto ha aperto il fuoco sulla folla nella città Daghestana di Kizljar durante i festeggiamenti della Maslenitsa , grossomodo il carnevale russo, . Quattro persone sono morte, altre quattro ...

"Voglio solo che tu sappia che ti amo". I messaggi scambiati fra due fratelli durante la Sparatoria in Florida : Mentre si sentivano gli spari e le urla echeggiavano nei corridoi, gli studenti della scuola superiore Marjory Stoneman Douglas mandavano freneticamente messaggi di testo alle loro famiglie, incerti se sarebbero riusciti a uscire vivi dalla strage.Sam Zeif, 18 anni, ha condiviso i messaggi di testo scambiati con il fratellino Matthew, 14 anni, che era in classe quando il sicario Nikolas Cruz, 19 anni, ha attaccato. Poco dopo aver appreso della ...

«Hanno Sparato - un ragazzo è a terra» : le chiamate al 112 durante il raid di Traini audio : Le telefonate ai carabinieri di chi si trovava per strada durante l’attacco razzista del 28enne ora in carcere