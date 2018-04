SPALLETTI | VAR? PRIMA QUALCUNO NON LA VOLEVA L' impresa della Roma non

SPALLETTI : “Var? Prima qualcuno non la voleva”/ “Inter - ora alza il muso : non possiamo sbagliare” : Spalletti: “Var? Prima qualcuno che non la voleva. Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”. Le ultime notizie sull'allenatore alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:10:00 GMT)

SPALLETTI : “modo migliore per arrivare al derby è battere il Verona” : “Ci vuole una vittoria contro i veneti per avvicinarci al derby nel modo migliore; adesso bisogna pensare soltanto alla prima di queste due partite”. Nessuna distrazione a San Siro contro il Verona per arrivare concentrati alla stracittadina contro i cugini del Milan, è quanto chiede ai suoi il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa della vigilia. “Anche domani avremo 60.000 spettatori a ...

Inter - Ausilio su Icardi : 'Ci sono le basi per rinnovare. SPALLETTI? Rimarca i meriti della squadra' : Tra campo e mercato. L'Inter punta alla Champions League e intanto prepara la squadra del futuro. Obiettivo dei nerazzurri sarà quello di riuscire a mantenere anche dopo la prossima estate Mauro ...

Totti : 'Con SPALLETTI non ci sarà mai un confronto. Mercato? Io varrei 200 milioni' : ... a partite dalle scelte di mercato: "Ma se dipendesse da me spenderei qualsiasi cifra al mondo per comprare i giocatori più forti, anche perché per vincere servono giocatori forti. Questo l'ho sempre ...

Serie A/ Perplessità Var - SPALLETTI preferisce la moviola. Juve travolgente - ma davanti resta il Napoli : Serie A, il punto sulla 23^ giornata del campionato: ALFREDO MARIOTTI analizza i temi principali del turno. Goleada Juventus, continua la corsa con il Napoli. Frenate le due milanesi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Inter - Moratti : 'SPALLETTI è pagato per trovare soluzioni - questa squadra ha problemi di continuità' : Un momento negativo ormai che dura da parecchie settimane, la vittoria che tarda ad arrivare e un ambiente che dimostra di aver avvertito il colpo. L'Inter non vive uno dei suoi periodi migliori, l'...

Inter - Moratti amareggiato : “SPALLETTI deve trovare le soluzioni” : Inter, Moratti amareggiato: “Spalletti deve trovare le soluzioni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Moratti amareggiato – L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha voluto dire la sua sul momento complesso della squadra nerazzurro. Moratti, Intervistato da FcInterNews, ha parlato di una situazione che ormai si ripete da ...