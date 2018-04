meteoweb.eu

: Sostenibilità: Ipsos, ambiente e rifiuti indicatori di senso civico - AndreaCortiAC : Sostenibilità: Ipsos, ambiente e rifiuti indicatori di senso civico - Sicinform : Ambiente e differenziata, indicatori di civiltà -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Internet e la democrazia diretta mettono in discussione il modello politico e i partiti per il 65% degli italiani. Quasi un terzo si rifugia nel ‘familismo’ a scapito del bene della società. Attenzione all’ambiente e raccolta differenziata si confermano importantidicivico per l’86% della popolazione. Sono questi i risultati dell’Osservatorioe Comieco sulCivico di quest’anno. In generale: perdono credibilità la classe politica, le istituzioni e gli organi di informazione a favore di un accentuato individualismo e ripiegamento su se stessi. Il punto di riferimento diventa ancor di più la famiglia, centro delle proprie attenzioni e origine dei valori, dei comportamenti e delcivico. Tende a prevalere tra la popolazione italiana l’idea che le nazioni debbano contare di più in Europa (79%), ma dall’altro ...