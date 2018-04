Sorpresa Huawei P10 Lite | segnalazioni per l’aggiornamento B203 e funzione “Dividi

optimaitalia

: Sorpresa #HuaweiP10Lite: segnalazioni per l’aggiornamento B203 e funzione “Dividi schermo” - GioPao9 : Sorpresa #HuaweiP10Lite: segnalazioni per l’aggiornamento B203 e funzione “Dividi schermo” - OptiMagazine : Sorpresa #HuaweiP10Lite: segnalazioni per l'aggiornamento B203 e funzione 'Dividi schermo' - infoitscienza : Huawei, il P20 Pro nasconde una sorpresa dietro la triplice fotocamera -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Giorni piuttosto intensi e con qualcheper gli utenti che hanno deciso di puntare suP10, visto che lo smartphone divenuto molto popolare qui in Italia sta iniziando a ricevere in queste ore l'aggiornamento. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della patch B199, ma a quanto pare per buona parte delle unità no brand in circolazione la decisione da parte del produttore è stata quella di fare un doppio passo in avanti. Cambia dunque la sigla di riferimento, ma anche il peso del pacchetto software e, probabilmente, qualche altro dettaglio.In primo luogo, ledegli utenti mettono in evidenza un firmware il cui peso si aggira attorno ai 750 MB, ragion per cui è lecito attendersi qualcosina di interessante al dì là di quanto trapelato nel changelog. Sotto questo punto di vista, non si segnalano grosse novità rispetto alla B199, visto che i possessori ...