Sono stati salvati 500 migranti oggi nel Mediterraneo

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio : "Sono stati mesi difficili" : Alla vigilia dell’attesa finale de ‘L’Isola dei Famosi’ (lunedì 16 aprile, in...

Torino - piazza San Carlo. Otto arrestati : Sono accusati di aver scatenato il panico durante la partita della Juventus : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Si tratta di Otto persone per le quali si sta procedendo all’arresto. Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A coordinare le indagini sono il procuratore ...

Facebook pubblica il link per scoprire se i profili Sono stati spiati : scoprire se il proprio profilo sia stato o meno spiato da Cambridge Analytica si può. Basta un click e tutto è risolto. Facebook ha infatti pubblicato apposite istruzioni, qualche rigo che spiega cosa succede e cosa sia la vasta operazione CA e un tool per avere conferma se il proprio account sia stato preso in esame o meno. In poche parole se l'utente o qualche "amico" ha effettuato l'accesso su This is Your Digital Life c'è da preoccuparsi. In ...

Gli ingressi monumentali del Taj Mahal Sono stati danneggiati dal forte vento : I forti venti di mercoledì hanno danneggiato due strutture del complesso del Taj Mahal, il famoso mausoleo costruito nel XVII ad Agra, in India: la sommità di una colonna dell’ingresso reale, e un’altra dell’ingresso meridionale, sono state abbattute dai venti The post Gli ingressi monumentali del Taj Mahal sono stati danneggiati dal forte vento appeared first on Il Post.

Perché i fattorini in bici di Foodora non Sono stati reintegrati o assunti : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei ex fattorini ciclisti di Foodora, che erano stati allontanati dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga oraria e che avevano chiesto il reintegro e l'assunzione, oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. "Siamo soddisfatti - dice il legale dell'azienda di food delivery Giovanni Realmonte - ora aspettiamo di ...

Migranti - chiuso l’hotspot di Lampedusa Sono stati trasferiti nei Cpr : “Un regime di trattenimento - violati diritti di difesa” : Che fine hanno fatto le persone che erano nell’hotspot di Lampedusa, chiuso a inizio marzo per “condizioni disumane”? La fotografia scattata dal rapporto presentato martedì 10 aprile a Roma, a Montecitorio, da avvocati, ricercatori e mediatori culturali di Coalizione Italiana per le Libertà e i diritti civili (Cild), Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e IndieWatch, racconta di un “prima” e di un “dopo” Lampedusa che non sembra ...

Così la scienza e la tecnologia posSono unire Italia e Stati Uniti : La scienza è stata un fattore determinante nel forgiare questo straordinario legame e certamente continuerà a coltivarlo". Al saluto introduttivo dell'Ambasciatore Varricchio è seguito l'intervento ...

Come sapere se i dati Facebook Sono stati rubati? Strumento ufficiale per la verifica : Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati perché utilizzati tramite Cambridge Analytica per scopi non proprio edificanti? Lo scandalo Facebook continua a far parlare di se, anche dopo la deposizione di Mark Zuckerberg presso il Senato degli stati Uniti, dove il giovanissimo CEO ha fatto mea culpa del mancato controllo delle informazioni di ben 87 milioni di profili in tutto il mondo. Dall'audizione pubblica è stato confermato anche che ...