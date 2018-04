“Sono stata male” Isola | il dramma di Alessia A pochi giorni dalla finale | la Marcuzzi

Belve - ospite Marina Cicogna : “Sono stata 20 anni con Florinda Bolkan - ma non mi definirei omosessuale” : “Non si definirebbe omosessuale, o sì?”, domanda la giornalista Francesca Fagnani a Marina Cicogna, la prima grande produttrice cinematografica in Europa (tra i film più noti: ‘Metti, una sera a cena’ di Giuseppe Patroni Griffi; ‘Lo chiameremo Andrea’ di Vittorio De Sica; ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ di Elio Petri). “Non lo so, non riesco ad adattarmi ad una definizione che mi ...

Laura Pausini - piange in diretta per Fabrizio Frizzi/ Video Radio 2 : “Sono devastata dalla sua morte” : Laura Pausini piange in diretta per Fabrizio Frizzi durante il live di Radio 2: Video. “Sono devastata dalla sua morte”, ha detto in lacrime la celebre artista. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:14:00 GMT)

“Sono devastata - scusate”. Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi : le immagini della cantante - straziata - che hanno commosso i fan. E quel suo augurio speciale di fronte al quale è difficile non emozionarsi : Una notizia che ha commosso l’Italia intera quella della morte di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i ...

SERENA GRANDI : “Sono stata VIOLENTATA DA UN PRETE”/ A Domenica Live il racconto choc dell’attrice : SERENA GRANDI a Domenica Live: "sono STATA VIOLENTATA da un prete", oggi il racconto choc dell'attrice che ha compiuto da poco i 60 anni. La diva dal grande baratro alla Grande Bellezza(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Alessandra Amoroso/ “Sono sempre stata molto criticata per le mie lacrime” (Verissimo) : Alessandra Amoroso ospite di Silvia Toffanin. La cantante di Galantina quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di carriera. I suoi inizi e l’accettazione del successo.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Karla Souza di How to Get Away with Murder svela : “Sono stata molestata e stuprata da un regista” : Karla Souza di How to Get Away with Murder ha rivelato di aver subito prima molestie e poi uno stupro da parte di un regista, del quale ha preferito non rivelare il nome, con il quale ha lavorato durante i primi tempi della sua carriera. In un'intervista con CNN en Espanol l'attrice messicana, famosa per dare il volto a Laurel Castillo nella serie nota in Italia come Le regole del delitto perfetto, ha raccontato di come il fatto sia accaduto ...

Livorno - Giorgia Meloni contestata : “Vattene - non vogliamo i fascisti”. Lei : “Sono stata aggredita” : Giorgia Meloni è stata contestata oggi a Livorno. Dopo aver intonato ‘bella ciao’ alcuni manifestanti le hanno intimato di andarsene al grido di ‘Livorno non vuole i fascisti“. La leader di Fratelli d’Italia aveva in programma un’iniziativa elettorale, ha fatto una passeggiata nel quartiere popolare di Sant’Andrea. Alcuni manifestanti le hanno cantato ‘Bella ciao’ e intonato cori come ...