Soccorso alpino | nel 2017 record di incidenti e vittime in montagna

Doppio incidente sui monti - deve intervenire il Soccorso alpino : Doppio interventi degli operatori del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria nel pomeriggio di lunedì 2 aprile, sempre nell'area di Monteluco , frazione montana di Spoleto . Il primo intervento ha ...

Valanga sul Monte Pic - i due scialpinisti chiamano il Soccorso alpino : 'Siamo salvi' : SANTA CRISTINA. Dopo la paura la buona notizia. Non ci sono persone sotto la Valanga che si è staccata poco dopo mezzogiorno sul Monte Pic nel comune di Santa Cristina in Val Gardena. Sono stati due ...

Chamonix - morto un uomo del Soccorso alpino travolto da una valanga : C’è almeno uno scialpinista morto travolto da una valanga a Chamonix. Si tratta di una guida alpina di 58 anni che fa parte del soccorso alpino locale. Lo riporta il sito Le Parisien. La valanga si è staccata sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato opposto della val d’Arve rispetto al versante francese del Monte Bianco, in Alta Savoia. Oltre alla vittima, scrive il giornale francese, ci sno altre tre persone ...

Aprica il Soccorso alpino incontra le scuole : ... hanno anche raccontato aneddoti e storie vere per renderli ancora più partecipi di quanto accade nel mondo complesso del Soccorso in montagna. Tutto è avvenuto in presenza di istruttori del CNSAS, ...

Due scialpinisti dispersi : recupero in sinergia tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino : Nella serata di ieri, lunedì 5 marzo, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è arrivata una richiesta di Soccorso per 2 ragazzi non ancora rientrati a casa da una gita scialpinistica. Come ...

Toscana - Soccorso alpino : sconsigliati i percorsi scialpinistici o escursioni con ciaspole in tutto l’appennino : Le recenti nevicate, il rialzo delle temperature e l’appesantimento della neve stanno profondamente trasformando le condizioni della montagna. Nelle ultime ore, spiega il Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), “si segnala una generale criticità soprattutto in Appennino, dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto. La presenza di accumuli nevosi e cornici rende molto pericolosa qualsiasi tipo di ...

Allerta meteo - il Soccorso alpino e Speleologico Umbria invita alla prudenza : Crollo delle temperature e forti nevicate. I bollettini metereologici prevedono, a partire dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio , un brusco calo termico sulla zona dell'Appennino umbro-marchigiano, ...

In arrivo neve e temperature in picchiata in quota : il Soccorso alpino richiama alla prudenza : Crollo delle temperature e forti nevicate. I bollettini metereologici prevedono a partire dalla giornata di domani, sabato 24 febbraio, un brusco calo termico sulla zona alpina e appenninica, accompagnato dall’arrivo di importanti precipitazioni nevose su gran parte d’Italia. Una situazione che vedrà un improvvisò calo termico con clima molto freddo in montagna; il gelo che si estenderà fino nei fondovalle e in pianura. Dal weekend tutte le ...

Montagna : si perde in Svizzera - salvato da app del Soccorso alpino Italiano : Si è perso sulle montagne innevate della Svizzera, prima del sopraggiungere dell’oscurità. Ma è riuscito a chiedere aiuto con l’APP “GeoResq”, sviluppata dal Soccorso Alpino Italiano, una brutta avventura si è risolta fortunatamente con un salvataggio andato a buon fine. Nel pomeriggio di ieri (18 febbraio) alla centrale operativa del servizio GeoResq del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è arrivata una richiesta di aiuto ...

Incidenti in montagna - Pordenone : rimane incastrato in profonda foiba - salvato dal Soccorso Alpino : Incidente per uno scialpinista nell’area del Pradut, nel comune di Claut (Pordenone): il 38enne è caduto a testa in giù in una foiba nascosta dalla neve, profonda una quindicina di metri, ed è rimasto incastrato a circa cinque metri di profondità. L’allarme è stato lanciato da altri sciatori nel primo pomeriggio. Lo scialpinista si trovava a una quota di circa 1.600 metri durante la discesa da Forcella Baldas. L’uomo è stato ...

Valanga nel lecchese - morti due tecnici del Soccorso alpino : il ricordo di amici e colleghi : Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, travolti da una Valanga in provincia di Lecco “erano da anni” in forza al Soccorso Alpino della Lombardia e avevano alle spalle “numerosissimi interventi di Soccorso”. Lo afferma il Soccorso Alpino sottolineando che “l’intero Corpo piange due amici”. Il Corpo, inoltre, “si stringe con forza alle famiglie e agli amici dei nostri due uomini” che hanno perso la ...

Valanga nel Lecchese : morti 2 tecnici del Soccorso Alpino : Erano tecnici del Soccorso Alpino i due morti travolti oggi da una Valanga sulla Grignetta, in provincia di Lecco. Ai soccorsi stanno partecipando anche vigili del fuoco, 118 e forze del’ordine. I due tecnici del Soccorso Alpino morti sul monte Grignetta sono il Lecchese Giovanni Giarletta, 37 anni, ed Ezio Artusi, un geometra 46enne di Introbio (Lecco). Non trovano conferma, al momento, le notizie relative ad un terzo disperso coinvolto ...

