Smog | anche una breve esposizione al particolato mette a rischio la salute dei bimbi

(Di venerdì 13 aprile 2018) Loè estremamente dannoso per i più piccoli.il piùaumento di presenza di(Pm 2,5) nell’atmosfera, cioè delle particelle responsabili dell’inquinamento, grandi circa il 3% del diametro di un capello, è associato allo sviluppo di infezioni respiratorie acute nei bambini piccoli, secondo una nuova ricerca condotta da un team Usa dell’Intermountain Healthcare Medical Center, della Brigham Young University e della University of Utah, pubblicata online sull”American Journal of Respiratory e Critical Care Medicine’. La verifica è avvenuta studiando i dati di oltre 146 mila persone, concentrandosi in quelle zone in cui le ‘nubi’ di inquinamento rimangono spesso ‘incastrate’ nelle valli, per cui la concentrazione difluttua di continuo. Non come in metropoli quali New York o Los Angeles, nelle quali ...