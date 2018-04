Siria | Usa in contatto con alleati | Trump sente Macron e May

Siria : Giappone - no a sostegno diretto azione militare Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Macron : Assad ha usato armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

Siria - Giappone : no a sostegno diretto ad azione militare Usa : Il governo Giapponese non darà un sostegno diretto alle operazioni militari degli Stati Uniti in Siria. Lo riferiscono fonti del governo nipponico. Tokyo, stando a quanto emerso, non ritiene ci sia ...

SPY FINANZA/ La vera strategia Usa su dazi e Siria : Le scelte degli Usa sui dazi e le tensioni in Siria sembrano vicende tra loro scollegate, ma in realtà una connessione c'è.

Siria - Trump frena su raid. Macron : 'Assad ha usato gas - ho le prove' : ... mentre domani il segretario generale Jens Stoltenberg incontrerà l'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini. A Bruxelles, poi, la Commissione europea non ha ...

Siria - Mosca : si rischia un confronto militare con gli Usa. E Londra apre all'azione militare : L'ambasciatore russo all'Onu: la priorità è evitare un conflitto, ma non possiamo escluderlo. E Mosca chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu per venerdì

Siria - Gb : ok governo agire Usa-Francia : 21.54 Il Consiglio di gabinetto britannico ha dato il via libera a Theresa May a continuare a coordinarsi con Usa e Francia per un'azione militare in Siria. Lo si legge in una nota di Downing Street secondo la quale i ministri hanno concordato con la premier sulla "necessità di agire" e di "dissuadere il regime" di Assad "dall'ulteriore uso di armi chimiche". Al momento tuttavia non vi è alcuna indicazione sui tempi del possibile attacco. ...

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

