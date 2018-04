Siria | Usa | ' Abbiamo prove che attacco chimico è stato di Assad'

Siria - RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN ATTACCO CHIMICO”/ Londra “menzogna”. Usa “guerra ad Assad? Non decisa” : SIRIA, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - stop dagli USA Video : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria [Video], precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato ...

Attacco chimico in Siria false flag? Russia accusa elmetti bianchi e Londra : I due uomini commentano il video diffuso in Rete che ha indignato mezzo mondo, nel quale si vede gettare acqua su decine di persone e bambini su dei letti che fanno difficoltà a respirare. Il video ...

Siria - la Russia accusa : 'C'è Londra dietro l'attacco chimico' : Il governo russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione della "provocazione" del presunto attacco chimico nella regione Siriana Ghouta. "Siamo ...

Siria - la Russia accusa : a Duma una messinscena degli inglesi : Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca dice di avere “diverse prove” del coinvolgimento britannico nella vicenda che potrebbe provocare un attacco Usa contro il regime di Assad

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - stop dagli USA : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria, precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato coinvolgimento ...

Siria - Mosca e Damasco accusano : "Servizi stranieri dietro l'attacco a Douma" : Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono già in Siria ed entreranno domani nella città di Douma per provare l'utilizzo di agenti chimici nella ex roccaforte dei ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Intervento Usa e alleati a Damasco? Nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Usa e alleati intervengono a Damasco? Profughi in Ue” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena”. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Siria - Mosca reagisce alle sanzioni Usa : stop alle importazioni e ai motori per i razzi : ... Ivan Melnikov: «In risposta alle azioni ostili da parte degli Stati Uniti, tutte le forze politiche della Duma hanno messo in evidenza la necessità di una risposta sia politica che economica». Nella ...

Siria - Salvini sta con Putin : 'Alleati con Usa - ma Trump è un problema' : Matteo Salvini condivide la cautela di Gentiloni sulla Siria, ma dissente sulle sanzioni conto la Russia e definisce un problema il tweet sui missili intelligenti del presidente Usa Trump. Questo, in ...

Siria - ATTESA TRUMP PER ATTACCARE ASSAD/ May-Usa - “impedire armi chimiche”. Gentiloni-Merkel ‘con’ la Russia : SIRIA, l'ATTESA di TRUMP prima di ATTACCARE ASSAD: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Siria : Usa in contatto con alleati - Trump sente Macron e May : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : Giappone - no a sostegno diretto azione militare Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...