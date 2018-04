Siria | sindaco Vicenza | sicurezza città è costantemente monitorata

liberoquotidiano

: la manifestazione #antimafia a #Pachino a tutela dell'eccellenze del territorio come patrimonio - bene comune, la s… - AlexandreMazzeo : la manifestazione #antimafia a #Pachino a tutela dell'eccellenze del territorio come patrimonio - bene comune, la s… - _Sindaco_ : RT @Tg24Siria: #Siria, è impressionante la quantità di armi k l’esercito continua a trovare nelle zone e località bonificate della #Ghouta… - luicoccia : RT @ap5stelle: Con tutti i problemi che ha la città di Ascoli, il nostro Sindaco trova il tempo di stare in TV a coffe break sulla 7 a parl… -

(Di venerdì 13 aprile 2018), 13 apr. (AdnKronos) - "Ladellaè tenutaanche in relazione alla presenza delle basi americane". Lo assicura ildiAchille Variati in relazione ai venti di guerra tra Stati Uniti e. Aè situata la caserma Carlo Ederle, c