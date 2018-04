Siria | Salvini sta con Putin | ' Alleati con Usa | ma Trump è un problema'

Siria : Salvini - no ad azioni unilaterali : ANSA, - ROMA, 12 APR - "Per quanto riguarda la Siria pur ribadendo gli obblighi alla lealtà alleanza Atlantica siamo fortemente contrari qualsiasi azione unilaterale". Lo ha detto il leader della Lega,...

Consultazioni - Salvini 'Centrodestra unito e contrario ad azioni in Siria. Stop a veti M5S' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. · IL GRUPPO AUTONOMIE Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del ...

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Siria : Quartapelle - posizioni Salvini preoccupano : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Di quali interessi economici parla Salvini quando chiede a Gentiloni di evitare qualsiasi ulteriore intervento in Siria? Sta forse parlando dei legami con la Russia che spingono lui e la Lega a rilanciare vergognosamente la propaganda russa sul recente attacco chimico di Douma? L’uso di armi chimiche è un crimine contro l’umanità e i responsabili devono essere puniti”. Lo afferma Lia ...

Siria : Salvini - puzza di guerra nascosta sotto fake news : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Non è normale secondo me, e lo dico da uno che è stato contento per la sua elezione, che il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, twitti come se nulla fosse ‘arrivano i missili’. Come se stessimo parlando di pollo arrosto e patatine”. Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook da Fiumicino in attesa di imbarcarsi per Bari.“I missili -aggiunge- raramente ...

Missili Usa in Siria - Salvini : «Armi chimiche fake news - Gentiloni parli» : A dichiararlo, in una nota, è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a seguito dell'aumento della tensione politica internazionale che ha spinto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, a ...

Salvini vuole fermare la guerra di Trump : "Italia si opponga ai raid contro la Siria" : "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che in una...

Salvini : Italia si opponga a raid missili e bombardamenti Siria : Roma, 11 apr. , askanews, - "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega ...

Siria : Salvini - stop notizie false : ANSA, - ROMA, 11 APR - "notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie!". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo sulla crisi in Siria e linkando un ...