SIRIA | RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN ATTACCO CHIMICO” Londra “menzogna” Usa “guerra

Attacco chimico in SIRIA false flag? Russia accusa elmetti bianchi e Londra : I due uomini commentano il video diffuso in Rete che ha indignato mezzo mondo, nel quale si vede gettare acqua su decine di persone e bambini su dei letti che fanno difficoltà a respirare. Il video ...

SIRIA : Russia a Onu - Occidente vuole solo rovesciare Assad : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

SIRIA - la Russia accusa : 'C'è Londra dietro l'attacco chimico' : Il governo russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione della "provocazione" del presunto attacco chimico nella regione Siriana Ghouta. "Siamo ...

SIRIA - la Russia accusa : a Duma una messinscena degli inglesi : Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca dice di avere “diverse prove” del coinvolgimento britannico nella vicenda che potrebbe provocare un attacco Usa contro il regime di Assad

La Russia ha le prove della messinscena dell'attacco chimico in SIRIA - : Secondo il capo della diplomazia russa, i servizi segreti di uno Stato, ora desideroso di essere in prima linea nella campagna russofoba, "ci hanno messo lo zampino". Lavrov ha ricordato che una task ...

Bambini SIRIAni simulano un attacco chimico : la verità dalla Russia : ... "Lo scopo del gioco è quello di insegnare ai Bambini l'orrore di essere vittime di un attacco chimico e quello di mostrare al mondo la sua negligenza ed il suo fallimento nel tentativo di impedire ...

SIRIA - continua lo scontro Usa-Russia. Mosca : “Evitare escalation”. E Trump : “Attacco? Potrebbe essere presto o no” : Rimane alta la tensione tra Mosca e Washington, tra l’allerta dei sottomarini britannici, i tweet di Trump e il Cremlino che invita a “evitare passi che possano provocare una escalation“. E’ Mosca a chiedere un diminuire della tensione a causa dell’influenza distruttiva che rischia di avere sull’intero processo per una soluzione della crisi. Il portavoce del Cremlino ribadisce, citato dall’agenzia Interfax, il senso ...

SIRIA - il segretario di Stato Usa Pompeo : "La politica soft verso la Russia è finita" : Poi il segretario di Stato entra nel dettaglio: "La guerra è sempre l'ultima risorsa. Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica estera del presidente con una diplomazia accanita piuttosto che mandare giovani uomini e donne in guerra".

SIRIA - sale la tensione tra Stati Uniti e Russia : Non è chiaro ancora cosa accadrà dopo il sospetto uso di armi chimiche sui civili a Douma, in Siria. Per gli Stati Uniti tutte le opzioni sono sul tavolo, non solo la risposta miliare. La portavoce della Casa bianca, Sarah Sanders, ha riferito che non è stata presa una decisione definitiva rispetto a un risposta militare, ma ha anche detto che gli Stati Uniti ritengono la Russia complice di quanto accaduto. Invece non poteva essere più esplicito ...

SIRIA - Il segretario di Stato Usa Pompeo : "La politica soft verso la Russia è finita" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.