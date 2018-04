Siria | Mosca | “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali Usa e alleati intervengono a

ilfattoquotidiano

: Usa: Sulla Siria decideremo, ma Damasco e Mosca responsabili dell'attacco chimico a Duma - Agenzia_Ansa : Usa: Sulla Siria decideremo, ma Damasco e Mosca responsabili dell'attacco chimico a Duma - RaiNews : Conflitto in #Siria, Mosca agli Usa: se attaccano c'è il rischio di un confronto diretto, sanno che siamo lì. Prior… - riotta : Siria nel caos. Putin non ne esce, Assad infierisce sui suoi cittadini, Trump pensava al ritiro ora minaccia blitz.… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di, in, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena”. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad inlo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov interviene e attribuisce la responsabilità dell’attacco ai Paesi. Che, nel caso in cui decidano di intervenire a Damasco, rischiano di dovere affrontare una nuova ondata di migranti in Europa. “Dio non voglia che invi siano azioni avventate come quelle avvenute in Libia o in Iraq” ha proseguito Lavrov, sottolineando che insono sufficienti “piccoli incidenti per provocare di nuovo ondate di migranti ...