Siria | Haley | Trump non ha ancora deciso se agire

Siria : Onu; Haley attacca Russia - cinica su cessate fuoco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - pronta nuova bozza Onu. Haley alla Russia : "Ora non blocchi il voto sulla tregua" : Ieri nulla di fatto a Palazzo di Vetro: lo scoglio da superare sono i tempi entro i quali il cessate il fuoco deve iniziare per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. La bozza iniziale recitava "entro 72 ore" (la Russia ha minacciato il veto), quella che sarà discussa stasera, invece, chiede una tregua "senza ritardi", formula che dovrebbe essere più gradita a Mosca

Siria : Onu; Haley - Usa non dimenticheranno popolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...