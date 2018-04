tgcom24.mediaset

: Siria, Giappone: no a sostegno diretto ad azione militare Usa - RadioLondra_ : Siria, Giappone: no a sostegno diretto ad azione militare Usa - NotizieIN : 07:00 | Siria, Giappone: no a sostegno diretto ad azione militare Usa -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il governose non darà unalle operazioni militari degli Stati Uniti in. Lo riferiscono fonti del governo nipponico. Tokyo, stando a quanto emerso, non ritiene ci sia ...