Siria | Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente | stop dagli USA

Siria - Gb : ok governo agire Usa-Francia : 21.54 Il Consiglio di gabinetto britannico ha dato il via libera a Theresa May a continuare a coordinarsi con Usa e Francia per un'azione militare in Siria. Lo si legge in una nota di Downing Street secondo la quale i ministri hanno concordato con la premier sulla "necessità di agire" e di "dissuadere il regime" di Assad "dall'ulteriore uso di armi chimiche". Al momento tuttavia non vi è alcuna indicazione sui tempi del possibile attacco. ...

Siria - Macron : “Prove su uso di armi chimiche”/ Francia appoggia Trump - Italia “non parteciperà agli scontri” : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)

L'Agenzia Europea per il controllo dei voli Eurocontrol ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della #Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...

USA - Francia e Gran Bretagna potrebbero intervenire in Siria : L’Agenzia Europea per il controllo dei voli (Eurocontrol) ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...

Cacciatorpediniere Usa diretto verso le acque della Siria. Francia : "Se la linea rossa è stata superata - ci sarà una risposta" : Almeno un Cacciatorpediniere Usa con missili guidati sta navigando verso la costa della Siria. Lo scrive il Wall Street Journal, dopo che Donald Trump ha anticipato una risposta forte contro il regime di Bashar al Assad per l'attacco con armi chimiche a Douma. Secondo il quotidiano turco Hurriyet, il Cacciatorpediniere Donald Cook della Marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque ...

Russia e Francia discutono della questione Siriana : Entrambe le parti hanno sottolineato che è necessario ricercare una soluzione politica alla questione siriana attraverso l'attuazione delle decisioni prese durante la Conferenza sul dialogo nazionale ...

Francia - ostaggi "per vendicare Siria" : 12.04 Massima allerta tra Carcassonne e Trèbes, nel dipartimento francese dell'Aude, per due fatti di sangue avvenuti praticamente in contemporanea. A Trèbes un uomo si è barricato in un supermercato, prendendo diverse persone in ostaggio e uccidendo il macellaio dell'esercizio commerciale. L'aggressore, trentenne, avrebbe detto di essere dell'Isis e di avere agito "per vendicare la Siria". Poco prima a Carcassonne un poliziotto era stato ...