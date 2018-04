Siria : Casa Bianca - nessuna decisione : ANSA, - NEW YORK, 13 APR - nessuna decisione definitiva e' stata ancora presa sulla Siria: gli Stati Uniti continuano a esaminare le informazioni di intelligence. Lo afferma la portavoce della Casa ...

Siria - Casa Bianca : no decisioni ultime : 23.38 Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sulla Siria: gli Stati Uniti continuano a esaminare le informazioni di intelligence. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, al termine del consiglio di sicurezza nazionale sul dossier Siriano. Nelle prossime ore Trump si consulterà con la premier May e con il presidente francese Macron, ha precisato Sanders.

Trump non si muove dalla Casa Bianca per la Siria : Il cacciatorpediniere "Donald Cook" della marina militare Usa che lascia il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali Siriane. I caccia russi che lo sorvolano. Scene di guerra. La guerra Siriana. A scrivere dello spostamento del cacciatorpediniere Usa è e il quotidiano turco Hurriyet. Secondo il giornale, la nave da guerra statunitense sarebbe giunta a circa 100 km dal porto Siriano di Tartus, ...

Siria - Casa Bianca : telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron : Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria". ...

