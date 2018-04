Simone Poccia | età | altezza | peso e vita privata Tutto su uno dei ‘boni’ più attesi del

caffeinamagazine

: Simone Poccia da Formia al #GrandeFratello: l'atleta è già uno dei concorrenti del reality - LatinaQTW : Simone Poccia da Formia al #GrandeFratello: l'atleta è già uno dei concorrenti del reality - Reda2_0News : L'atleta Simone Poccia di #Formia tra i tre concorrenti del '#GrandeCasale' in vista de '#GrandeFratello'… - h25_tv : #FORMIA E #GAETA DA REALITY SHOW, SIMONE POCCIA AL GRANDE FRATELLO Il 23enne di Formia Simone Poccia, campione giov… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il Grande Fratello torna in tv. Il 17 aprile, capitanato dalla vulcanica Barbara D’Urso, il reality show più seguito d’Italia sbarcherà sulla rete Mediaset. La conduttrice napoletana, durante un delle ultime puntate di Pomeriggio 5 ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno a questa edizione del ”Grande Fratello Nip” la prossima settimana. ”Volete che la D’Urso torni al GF e non ci siano super boni?”, ha detto Carmelita ufficializzando i primi tre nomi dei concorrenti del reality. Tre persone inizieranno in queste ore la loro avventura al Grande Fratello, ma lo faranno in un altro posto, chiamato “Il Casale”. Si tratta di una sorta di fattoria, con animali di vario genere, legna da ardere e lavori agricoli, ed è qui che inizieranno la loro avventura “Tre super boni”, come la stessa D’Urso ha ...