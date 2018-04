Sicilia | Confesercenti | no aumento 50% diritto camerale alle imprese

meteoweb.eu

: #news Apertura della stagione balneare, Fiba Confesercenti: “Caos per il rilascio delle autorizzazioni” di Giornale… - mezza_parola : #news Apertura della stagione balneare, Fiba Confesercenti: “Caos per il rilascio delle autorizzazioni” di Giornale… - IlModeratoreWeb : APERTURA STAGIONE BALNEARE NEL CAOS. FIBA CONFESERCENTI SICILIA INCONTRA ASSESSORE TOTO CORDARO… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – ‘L’deldel 50% al fine di evitare il dissesto finanziario dell’Ente è un’opportunità che si può cogliere se si è davanti ad un disegno preciso per ristabilire l’equilibrio finanziario della camera di commercio e per procedere verso una gestione virtuosa della stessa”. Così il presidente diVittorio Messina interviene sull’ipotesi didelannuale a carico delledelle provincie di Catania, Siracusa e Ragusa. ‘Ad oggi ‘ aggiunge Messina – non sembra proprio che questo sia il percorso che intende intraprendere la CCIAA di Catania, Siracusa e Ragusa nel momento in cui approfittando del comma 784 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 propone l’del 50 % delannuale a carico delledel ...