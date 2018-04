Sicilia | assessore Razza | Finanziaria non ridotta | norme importanti in collegato

Morbillo : assessore Sicilia - piano Regione? terapia d'urto per debellare contagio : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - "Si tratta di importanti misure che riteniamo efficaci per fronteggiare al meglio quella che abbiamo già definito la coda di un’epidemia, iniziata l’anno scorso, ma che ha avuto purtroppo tragici effetti nella nostra isola. Una vera e propria terapia d’urto per debella

Sicilia : Sgarbi - perfetta la nomina di Tusa ad assessore : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "La nomina di Sebastiano Tusa come assessore ai Beni culturali e mio successore è perfetta". Così, all'Adnkronos il critico d'arte Vittorio Sgarbi, commentando la nomina del Sovrintendente del Mare ad assessore. La nomina non è ancora stata ufficializzata, ma quasi. "L

Sicilia : Sgarbi - perfetta la nomina di Tusa ad assessore : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “La nomina di Sebastiano Tusa come assessore ai Beni culturali e mio successore è perfetta”. Così, all’Adnkronos il critico d’arte Vittorio Sgarbi, commentando la nomina del Sovrintendente del Mare ad assessore. La nomina non è ancora stata ufficializzata, ma quasi. “L’ho già chiamato per congratularmi con lui”, dice Sgarbi. Era stato proprio il critico ed ex ...

Sicilia : Sebastiano Tusa nuovo assessore ai Beni culturali al posto di Sgarbi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Sarà Sebastiano Tusa il nuovo assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia. Prenderà il posto del dimissionario Vittorio Sgarbi che ha optato per il seggio in Parlamento. Il dirigente regionale, che da qualche anno è il Sovrintendente al Mare, firmerà oggi. Tra

Sicilia : Sebastiano Tusa nuovo assessore ai Beni culturali al posto di Sgarbi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Sarà Sebastiano Tusa il nuovo assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia. Prenderà il posto del dimissionario Vittorio Sgarbi che ha optato per il seggio in Parlamento. Il dirigente regionale, che da qualche anno è il Sovrintendente al Mare, firmerà oggi. Tra poco, come apprende l’Adnkronos, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firmerà la nomina. Era stato il critico ...

Morbillo : assessore Sicilia - domani tavolo regionale : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "Ho voluto verificare già oggi i protocolli adottati, soprattutto nel catanese e ho ritenuto utile un confronto con specialisti e dirigenti sanitari, anche in vista del tavolo regionale che si riunirà domani e servirà ad estendere le linee guida a tutti i territori dell

Morbillo : assessore Sicilia - domani tavolo regionale : Palermo, 9 apr. , AdnKronos, 'Ho voluto verificare già oggi i protocolli adottati, soprattutto nel catanese e ho ritenuto utile un confronto con specialisti e dirigenti sanitari, anche in vista del ...

Morbillo - assessore Sicilia : in corso verifica dei protocolli e monitoraggio : “Ho voluto verificare gia’ oggi i protocolli adottati, soprattutto nel catanese e ho ritenuto utile un confronto con specialisti e dirigenti sanitari, anche in vista del tavolo regionale che si riunira’ martedi’ 10 aprile e servira’ ad estendere le linee guida a tutti i territori della Sicilia e determinare, insieme agli uffici prevenzione delle Asp, un monitoraggio delle vaccinazioni“: lo ha dichiarato ...

Catania : casi morbillo - assessore Sicilia convoca tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell'Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciper

Catania : casi morbillo - assessore Sicilia convoca tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell’Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciperanno tutti i soggetti che, per i diversi aspetti specialistici, sono interessati alla materia. Oltre ai responsabili del servizio ...

Almaviva : assessore Sicilia - da Regione massima attenzione : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - "C'è la massima attenzione da parte della Regione e nelle prossime ore parlerò con il presidente Musumeci. Siamo pronti a un confronto sereno con l'azienda e con i lavoratori, ma certamente servono garanzie per la tenuta occupazionale. La Regione è al fianco dei lavorat

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...

Sicilia : assessore Salute - emergenza l'escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - “L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordin

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...