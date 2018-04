ilfattoquotidiano

: Sessismo nei tribunali, le femministe si battono perché non ostacoli la giustizia - Cascavel47 : Sessismo nei tribunali, le femministe si battono perché non ostacoli la giustizia - lunalibera7 : @luisabetti Buongiorno Signora Luisa, sono una giornalista basata a Londra e editrice di @Generazioneblog . Mi sto… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) L’11 aprile scorso si è svolta a L’Aquila, la prima udienza nel processo a tre attivistequerelate per diffamazione dall’avvocato Antonio Valentini. La prossima udienza si terrà il 13 giugno prossimo. I fatti che hanno dato origine alla querela risalgono al 2015 quando l’associazione Ilaria Rambaldi onlus organizza un Convegno sui Grandi rischi nella sede della Casa internazionale delle donne, a Roma. Il principale relatore a quel convegno è l’avvocato Antonio Valentini, il legale che difese Francesco Tuccia, il militare condannato a sette anni e otto mesi, per aver stuprato e ridotto in fin di vita una donna nel 2012 a L’Aquila. Le attiviste non vogliono che quell’avvocato metta piede in un luogo simbolico per le donne. Si scambiano privatamente delle mail e anche una lettera scritta da una donna aquilana che muove critiche e accuse ...