Serie C - Lecce- Fondi : sorpresa in campo - Liverani sorride : Il Lecce è giunto a sole 3 gare dal sogno. Manca pochissimo davvero alla promozione diretta, 3 match da giocare con la massima intensità e senza sottovalutare minimamente gli avversari che, pur essendo di rango inferiore ai giallorossi, possono comunque dar fastidio e giocare di rimessa mettendo in difficoltà i salentini (come, tra l'altro, è accaduto nelle gare di andata). I prossimi 3 avversari si chiamano Racing Fondi, Paganese e Monopoli, ...

Serie C : il Catania non sfonda - il record eccezionale resta al Lecce Video : Catania- Juve Stabia, giocata ieri sera al Massimino [Video], ha regalato molte emozioni, nonostante il risultato finale di 0-0 faccia pensare il contrario. Emozioni negative per i tifosi siciliani che si aspettavano la vittoria, positive per i tifosi delle vespe che hanno conquistato un punto importante in ottica play off. Felice anche il #Lecce che guardava la gara da spettatore interessato: adesso i salentini hanno di nuovo in mano il loro ...

Video/ Reggina Lecce (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Reggina Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Giallorossi avanti con Mancosu, in rete al 11'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

Serie C - Il Lecce vince con Mancosu. Allungo sul Trapani : REGGIO CALABRIA - Vittoria importante del Lecce che, in attesa del match del Catania con la Juve Stabia, batte la Reggina grazie al gol di Mancosu , portandosi a 68 punti in classifica. Cade invece il ...

Serie C - Il Lecce espugna Reggio Calabria e allunga sul Trapani : Reggio Calabria - Vittoria importante del Lecce che, in attesa del match del Catania con la Juve Stabia, batte la Reggina grazie al gol di Mancosu , portandosi a 68 punti in classifica. Cade invece il ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce torna a vincere : bagarre salvezza

Serie C Reggina-Lecce 0-1 la decie Mancosu : Notizie sul tema LIVE Virtus Francavilla-Trapani: cronaca, diretta e risultato in tempo reale: Raddoppio Virtus Serie C, Girone C: Reggina-Lecce è il big-match della 34esima giornata Carrarese-...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score - classifiche aggiornate : nuovo allungo Lecce - Padova ko a Trieste! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Serie C - parole di fuoco : 'un sogno?Battere il Lecce - a Gennaio li ho rifiutati' : Il Lecce è sempre sulla bocca di calciatori, direttori sportivi, addetti ai lavori, per un motivo o per l'altro: non bastano gli avversari del girone, adesso ci sono anche quelli di altri gironi di Serie C a provocare. Dopo comportamenti indecenti (si ricordi il "trenino" al Via del mare) e dichiarazioni come questa, non ci si sorprenda se i tifosi più veraci si oppongono all'idea che questi calciatori possano indossare la loro maglia. La ...

Serie C - ora tocca al Lecce : ma con la Reggina ci sarà un assente pesante Video : Il #Lecce è in uno dei periodi più difficili degli ultimi anni. La possibilita' di perdere la vetta [Video], dopo averla conquistata diversi mesi fa, inizia a farsi concreta dopo l'ennesimo passo falso tra le mura amiche. stavolta avvenuto contro un Siracusa mediocre che ha svolto il compitino minimo ed ha portato a casa un punto d'oro anche in vista della penalizzazione che ha gia' colpito i siciliani e del deferimento che fa pensare ad altri ...

Serie C - Lecce in crisi ma è ancora in pole per la promozione : Il Lecce non sta attraversando di certo un momento positivo, la squadra di Liverani è reduce dal deludente pareggio contro il Siracusa, la vittoria adesso manca da ben tre giornate, quello che sembrava un percorso in discesa verso la promozione adesso si è complicato terribilmente. ancora prima posto in classifica, due punti di vantaggio su Trapani e Catania che però devono recuperare una partita. Nonostante le difficoltà il Lecce può ...