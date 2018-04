Serie C | Corte di Appello conferma sentenza | altre penalizzazioni in arrivo

Blastingnews

: - bye_bye_TW : - rob_milano : @sole24ore Le prove false sui gas hanno tutta una serie di precedenti. Chiedete all'incaricato ONU Al Barhadein , s… - Zarathustra_8 : @a_meluzzi Una guerra ci vuole, ma non di queste moderne bensì di quelle combattute con le armi corte. Solo così qu… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) InC, nella giornata di ieri, 11 aprile, i tifosi del Catanzaro VIDEO, club del girone C, hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, per il caso Money Gate. Infatti, la lad’Federale ha respinto il ricorso che la Procura aveva presentato avverso la decisione di primo grado conclusasi con il proscioglimento delle parti interessate. Presidente Catanzaro, 'senza trasparenza nessuna programmazione' Gli stessi dirigenti che all'epoca rappresentavano il club e cioè l'ex presidente Cosentino Giuseppe, l'ex ds Ortoli Armando, il socio di minoranza Muscatelli Francesca e l'ex Amministratore Delegato Pecora Marco sono stati prosciolti dalle accuse di violazione degli art. 5 e 7 del C.G.S., così come l'ex calciatore del club calabrese Russotto Andrea. La societa' Catanzaro è stata prosciolta per la violazione a titolo di responsabilita' diretta e ...