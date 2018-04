Serie B | gli arbitri della 35esima giornata

Consigli Fantacalcio 32° Giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Dopo l’emozionante Champions League,, con il miracoloso passaggio del turno della roma e l’eliminazione della Juve, torna il campionato e come di consuetudine la nostra guida:Consigli Fantacalcio. Siete pronti a schierare i vostri giocatori migliori? Andiamo con ordine, la ...

Pronostici Serie A 14-15 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 32^ Giornata : Imprese riuscite, sfiorate e clamorose rimonta subite. La 32esima Giornata di Serie A si apre dopo un incredibile filotto di partite Europee ad altissimo tasso emotivo. Ad aprire le danze ci pensano Cagliari ed Udinese sabato 14, in una sfida che vede coinvolte le due squadre con lo score peggiore dell’ultimo periodo. Il pomeriggio scorre tranquillo, con il Torino che fa visita al pericolante Chievo ed un Genoa–Crotone che molto può ...

Probabili formazioni Serie B/ Moduli - dubbi e scelte degli allenatori (35^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 che vedremo in campo il 13 e 14 aprile, 35^ giornata del campionato cadetto. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:51:00 GMT)

Il Signore degli anelli - La Serie su Amazon/ Bezos trasforma il suo Alien in Grande Fratello : Con un investimento stratosferico Amazon produrrà una nuova serie basata su "Il Signore degli anelli". Un salto di qualità inquietante per l'azienda di Bezos, dice YODA(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Roma ospita il Gp di Formula E (auto elettriche): un evento inedito che farà... presa!, dei ComicastriCONTROMANO/ La pecca di Albanese in un film sul buono nell'incontro con l'altro, di R. Bernocchi

Serie C - Santarcangelo-Sudtirol 1-0 : Bussaglia è l'uomo decisivo : SANTARCANGELO - Vittoria d'oro per il Santarcangelo nel recupero della 28a giornata del Girone B di Serie C contro il Sudtirol . La partita, inizialmente prevista per sabato 3 marzo e rinviata a causa ...

Serie B - gli arbitri della 35esima giornata : Gli arbitri della 35esima giornata di Serie B in programma sabato 14 aprile alle ore 15: Brescia-Carpi: Guccini; Empoli-Vercelli: Pillitteri; Entella-Avellino: Abbattista; Foggia-Ascoli (venerdì 13, ore 19): Fourneau; Frosinone-Spezia: Minelli; Novara-Ternana: Rapuano; Palermo-Cremonese: La Penna: Parma-Cittadella (venerdì 13, ore 21): Aureliano; Perugia-Venezia: Martinelli; Pescara-Bari: Pinzani; Salernitana-Cesena: ...

Francesco Montanari vince il premio come miglior attore a CanneSeries per 'Il Cacciatore'. E dal palco fa una dedica alla moglie : Francesco Montanari , per tutti l'indimenticabile Libano di Romanzo Criminale, ha vinto il premio miglior attore a Canneseries per la sua interpretazione ne 'Il Cacciatore', la fiction prodotta da ...

Montanari miglior attore a CanneSeries : ANSA, - ROMA, 11 APR - Francesco Montanari ha vinto il premio miglior attore a Canneseries per la sua interpretazione ne "Il Cacciatore", la fiction prodotta da Cross Productions e Beta Film in ...

Felix - la Serie spagnola conquista il Festival della tv di Cannes : parla il protagonista Leonardo Sbaraglia : Cannes - La serie spagnola Felix ha conquistato la prima edizione del Festival della tv di Cannes con una piccola grande rivoluzione. Mischiando una spy story alla comedy ha emozionato e divertito il ...

DIRETTA/ Scandicci Conegliano (risultato live 0-2) streaming video e tv : 3^ set (Play off Serie A1) : DIRETTA Scandicci Conegliano: info tv e streaming video. Si gioca oggi la decisiva gara 3 delle semifinali play off scudetto: le pantere pronte a volare in finale. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Diretta/ Scandicci Conegliano (risultato live 0-1) streaming video e tv : 2^ set (Play off Serie A1) : Diretta Scandicci Conegliano: info tv e streaming video. Si gioca oggi la decisiva gara 3 delle semifinali play off scudetto: le pantere pronte a volare in finale. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:56:00 GMT)

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...

DIRETTA/ Scandicci Conegliano (risultato live 0-0) streaming video e tv : si comincia! (Play off Serie A1) : DIRETTA Scandicci Conegliano: info tv e streaming video. Si gioca oggi la decisiva gara 3 delle semifinali play off scudetto: le pantere pronte a volare in finale. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:07:00 GMT)

Serie A Cagliari - Personalizzato per Han. Cigarini C'è : Cagliari - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Regolarmente in gruppo Luca Cigarini , lavoro Personalizzato per Kwang-Song Han e Charalampos Lykogiannis , ...