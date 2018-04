Serie B | Foggia-Ascoli 3-0 | tre punti importanti in chiave playoff per i pugliesi FOTO

Serie B Foggia-Ascoli 3-0 : in rete Deli - Mazzeo e Loiacono : FOGGIA - Il Foggia supera l' Ascoli nell'anticipo della trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Già nel primo tempo i satanelli si portano sul doppio vantaggio con le reti di Deli e Mazzeo . ...

