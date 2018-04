Serie A Crotone | Zenga | «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità»

Probabili Formazioni Genoa-Crotone - Serie A 14-04-2018 : Serie A, Genoa-Crotone: analisi, pronostico e Probabili Formazioni della trentaduesima giornata di campionato. Gli uomini di Ballardini sono imbattuti da tre incontri; quelli di Zenga pensano alla salvezza. Genoa e Crotone si sfideranno al ”Ferraris” nella trentaduesima giornata di Serie A. La formazione guidata in panchina da Davide Ballardini, dodicesima a quota 35, ha pareggiato nell’ultimo turno contro la Sampdoria ...

Serie A Crotone - Zenga : «Spero che i miei siano pronti per il Genoa» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...

Serie A Crotone - Mandragora : «Conta solamente la salvezza» : Crotone - Genoa-Crotone è dietro l'angolo. Sarà una gara speciale per Mandragora , ex della sfida: 'Stiamo preparando bene la gara di Genova, con intensità e concentrazione. Sono cresciuto a Genova e ...

Serie A Crotone - Martella : «Dobbiamo continuare così fino a fine campionato» : Crotone - Per il Crotone un allenamento pomeridiano per prepararsi in vista della gara di sabato contro il Genoa , valevole per la 32ª giornata della Serie A Tim. Trotta , a causa di un lieve ...

Serie A Genoa - Biraschi out per il Crotone. Rientra Veloso : GENOVA - Torna in campo il Genoa nella settimana che conduce all'anticipo con il Crotone di sabato alle 18. La squadra si è radunata al Centro Signorini. I giocatori che non sono scesi in campo contro ...

Serie A Crotone - Tumminello : «Crotone - darò il massimo» : Crotone - Marco Tumminello è tornato. L'attaccante ha messo nei ricordi l'infortunio al crociato. Zenga e il Crotone hanno perso per il finale di stagione Budimir e Benali, ma hanno ritrovato l'...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Video/ Crotone Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Crotone Bologna (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Agli squali basta la rete di Simy al 25'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:04:00 GMT)

Serie A 31esima giornata torna a vincere il Crotone contro il Bologna : Serie A 31esima giornata torna al successo il Crotone contro il Bologna. Crotone 1 Bologna 0 Marcatori: Simy 25° Crotone

Serie A - 31^ giornata : delirio al San Paolo - rimonta da sogno del Napoli contro il Chievo : scatto salvezza per Crotone e Verona [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

