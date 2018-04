Serie A Chievo | Maran | «Torino? Pronti a fare una grande gara»

Calcio femminile - 18° turno Serie A : super sfida Juventus-Brescia - Fiorentina contro il Chievo : Dopo gli impegni della Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, torna il campionato di Serie A. Andrà in scena, domani, il 18° turno del massimo torneo nazionale e sarà un sabato di fuoco. In programma infatti, a Vinovo, lo scontro diretto per il primato della classifica tra Juventus-Brescia. Le due squadre che hanno rifornito maggiormente la compagine italica nelle sfide valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2019, si confronteranno ...