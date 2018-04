Serie A Cagliari | Lopez | «Vogliamo raggiungere presto la salvezza»

Serie A Cagliari - Lopez : «Udinese? Giochiamo per i tre punti» : Cagliari -Otto sconfitte di fila per l' Udinese e tre per il Cagliari . Tutte e due in ritiro ed entrambi con un solo obiettivo: i tre punti. Ma se i bianconeri hanno ancora un po' di scorte , sono a ...

Serie A : Cagliari Udinese : Doppia seduta di allenamento per i rossoblù di Lopez in vista della partita di sabato alla Sardegna Arena contro l'Udinese , ore 15, . Pienamente recuperato Cigarini, è tornato parzialmente in gruppo ...

Serie A Cagliari - Personalizzato per Han. Cigarini C'è : Cagliari - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Regolarmente in gruppo Luca Cigarini , lavoro Personalizzato per Kwang-Song Han e Charalampos Lykogiannis , ...

Serie A Cagliari - il nuovo direttore sportivo è Carli : Cagliari - nuovo direttore sportivo per il Cagliari a meno di ventiquattro ore dal divorzio con Giovanni Rossi: si tratta di Marcello Carli , 54 anni, che sino alla scorsa stagione lavorava per l'...

Serie A Cagliari - al rientro da Verona squadra contestata : Cagliari - Cagliari contestato dai tifosi dopo la sconfitta subita a Verona . Ieri a tarda sera un gruppo di supporter ha atteso la squadra all'arrivo in aeroporto per un confronto con allenatore e ...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Video/ Verona Cagliari (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Verona Cagliari (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Successo scaligero con Romulo, in rete su rigore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Andiamo in ritiro : tutti d'accordo» : VERONA - Il Cagliari perde una gara importantissima contro il Verona di Pecchia . Lopez ha commentato il risultato e ha annunciato il ritiro: 'C'era tanto in gioco, difficile vedere del bel calcio in ...

Serie A Verona - assenti Calvano e Valoti : rischiano di saltare Cagliari : Verona - Dopo la sconfitta maturata sul campo del Benevento, il Verona è tornato ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , si è divisa in due gruppi: chi è ...

Serie A Cagliari - personalizzato per Cigarini - Farias e Han : Cagliari - Cagliari immediatamente al lavoro dopo la gara con il Genoa, in vista della gara di domenica prossima contro l'Hellas Verona . Ad Asseminello, nella mattinata di oggi, i rossoblù ...

Video/ Genoa Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Genoa Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Marassi. Vittoria che vale la salvezza per il Grifone: al 90' è Medeiros a risolvere le cose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Genoa - il risultato è ingiusto» : GENOVA - "È difficile parlare quando perdi, questo risultato è ingiusto, ma questa era una partita difficile". Diego Lopez prova a giustificare così il Cagliari dopo il ko di Marassi contro il Genoa, ...

