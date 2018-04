Serie A Atalanta | Gasperini | «Inter forte e solida Spalletti | ottimo lavoro»

Serie A Inter - Spalletti : «Atalanta? Dobbiamo fare risultato» : MILANO - "Contro il Torino avremmo meritato un risultato diverso. Adesso siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l' Atalanta Dobbiamo ...

Probabili formazioni / Atalanta Inter : assenze a centrocampo. Diretta tv - orario - ultime notizie live Serie A : Probabili formazioni Atalanta Inter: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo a Bergamo per la Serie A. Squalificati Petagna e Brozovic.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:58:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini ha tre dubbi per l'Inter : BERGAMO - Gian Piero Gasperini ha tre grandi dubbi per la sfida di sabato sera, ore 20.45, contro l'Inter. Durante l'allenamento odierno, il tecnico ha dovuto rinunciare a Ilicic, Rizzo e Spinazzola ...

Probabili Formazioni Atalanta-Inter - 32° giornata di Serie A - 14-04-2018 : Match con vista sull’Europa, quello di sabato 14 aprile alle 20.45 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Ad affrontarsi Atalanta e Inter, due squadre con obiettivi extra-nazionali, seppure di livello differente. La formazione di Gasperini è alla ricerca di un posto in Europa League. E’ dura, perchè c’è un plotone di squadre che ambiscono a questo risultato. Il Milan, la squadra più accreditata, poi la Fiorentina e la ...

Serie A Atalanta - lavoro a parte per Palomino : BERGAMO - L' Atalanta prosegue gli allenamenti di preparazione in vista della gara contro l'Inter , in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 20.45. Nella seduta odierna Ilicic , Rizzo e ...

Serie A Atalanta - personalizzato per Spinazzola - Ilicic e Rizzo : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta , dopo i due giorni di riposo a seguito del pareggio di sabato con la Spal. I nerazzurri si sono ritrovati al centro Bortolotti di Zingonia. Una seduta d'...

Video/ Spal Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Spal Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Ci pensa De Roon del dischetto a salvare la formazione di Gasperini. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Biglietti Atalanta-Inter (14 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Sabato 14 aprile si giocherà Atalanta-Inter, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita con vista sull’Europa: i padroni di casa sono in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, gli ospiti andranno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Champions League. La Dea va a caccia del colpaccio contro i meneghini che se la devono vedere nella lotta a ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Punto da non sottovalutare» : FERRARA - "Non è stata una battuta d'arresto, fare risultato a Ferrara è difficile per tutti di questi tempi" . Il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , commenta così il pareggio in casa della Spal , a ...

Serie A Spal-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : FERRARA - L' Atalanta scende in campo per il riscatto e per riprendere la corsa verso la prossima edizione dell'Europa League. La Spal , invece, cerca altri punti salvezza dopo aver fermato la ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Sarà difficile» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci Sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...