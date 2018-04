Sensibile Day | una giornata sulle malattie ambientali da elettrosmog

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Qualcosa non torna: le ripercussioni sanitarie dei pervadenti (e pericolosi) campi elettromagnetici non rientrano nel “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” del Ministero dell’Ambiente né nel documento del Senato “Chi inquina paga? Tassee sussidi dannosi per l’ambiente”. Tantomeno il principio di precauzione è richiamato nelle proposte del Ministero dello Sviluppo Economico per i progetti sperimentali del lancio del 5G. Eppure, nonostante IARC-OMS considerino dal 2011 le radio-frequenze potenzialmente cancerogene e la magistratura italiana sforni sentenze innovative (come ad esempio il riconoscimento giuridico del nesso tra telefonino e tumore), recentemente l’importante ricerca dell’Istituto Ramazzini condotta su cavie uomo-equivalenti ha dimostrato l’aumento di insorgenza di rari tumori del ...