' Se non sto volando | cosa cazzo sto facendo?' | Francesca Michielin in concerto a Roma | la

Bastianich - l’Orsone non è un agriturismo ma un ristorante di lusso/ Il fisco gli contesta un milione di euro : Bastianich, l’Orsone non è un agriturismo ma un ristorante di lusso: il fisco gli contesta un milione di euro. Nel mirino della Guardia di Finanza il locale dell’imprenditore(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:07:00 GMT)

The Voice - Cristina Scabbia : «Una chitarra distorta non è rumore» : Con le blind audition in chiusura, la musica, suonata e pensata talent e coach assieme, sta per prendersi finalmente l’intera scena di The Voice of Italy. Questo anche nelle parole che si possono scambiare con i nuovi giudici, che ormai hanno spezzato il ghiaccio con il palco del talent Rai. Tra loro, Cristina Scabbia è quella che più meritava questo primo approfondimento: la voce dei Lacuna Coil, nell’anno in cui la band celebra due ...

Cannes 2018/ non solo Garrone e Rohrwacher : Dogman - il mondo conoscerà la storia del 'canaro' della Magliana : Cannes 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:42:00 GMT)

“Una tragedia”. Giletti - il gesto per Cristina Parodi. Sempre senza peli sulla lingua - le sue parole non saranno piaciute a tutti. Anzi - aspettiamoci un polverone : “Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho Sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma ...

non Cambierò Mai - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Non Cambierò Mai: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Non Cambierò Mai: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Non Cambierò Mai Testo [Intro] Skrrt skrrt [Strofa 1] Bevo il succo, fumo un pacco Questi qua li lascio fare […]

Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto» : Il 12 aprile il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di non aver mai detto «quando ci sarebbe stato un attacco nei confronti della Siria». Trump ha scritto che «potrebbe avvenire molto presto ma anche non The post Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto» appeared first on Il Post.

"'Troppo presto per sposarti - Troppo tardi per fare un figlio' : non date retta ai consigli - guidate la vita senza patente!" : "Quando sei single ti dicono che devi mettere su famiglia. Quando ti fidanzi ti dicono che hai finito di divertirti. Quando ti sposi, che rimpiangerai la vita da fidanzatino. Quando fai un figlio, che rimpiangerai la vita da sposino": sono solo alcuni dei "consigli non richiesti" che ogni giorno ci sentiamo rivolgere e che Daniele Marzano, 33 anni, papà di due bambini, ha deciso di raccogliere in "Guida senza patente", edito da AUGH! ...

Cara Juve - così non è giusto : No, così non è giusto. La Juventus, una Juventus bella e irresistibile, ha sfiorato il miracolo, la clamorosa "remuntada", come la Roma. Ma ci ha pensato l'arbitro inglese Oliver a frantumare il Grande Sogno e a permettere a un Real Madrid inguardabile di raggiungere la semifinale. Con un rigore, discutibile, almeno "generoso", a partita conclusa, trasformato da Cristiano Ronaldo, con l'espulsione per proteste di Gigi Buffon, che ...

Dialogare o non dialogare (con Di Maio) - questo è ancora dilemma : Continua il muro contro muro nel Partito Democratico sulla strada da prendere in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale. La linea ufficiale del partito rimane quella dell'opposizione, ma il segretario reggente Maurizio Martina chiede un di più di discussione senza cadere in insulti e polemiche. "Non possiamo seguire la strada indicata da Luigi Di Maio", premette Martina, "la sua è una logica ...

Teatro civile al Verdi di Pordenone con 'Dieci storie proprio così. Terzo atto' : Un lungo viaggio in Italia che ha incontrato 40.000 studenti con tre spettacoli teatrali e un film documentario e che ha permesso di sviluppare la promozione di collaborazione tra associazioni, ...

AL BANO E ROMINA POWER - VITA DA nonNI/ Loredana messa da parte? Nuova stoccata da Riccardo Signoretti : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER pronti a condividere l'esperienza di diventare NONNI. E Loredana Lecciso? Riccardo Signoretti lancia una frecciatina da Pomeriggio 5(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:30:00 GMT)

La cantante incinta non si alza in piedi : il boss la massacra a colpi di pistola : La pachistana Samina Sammo , conosciuta nel mondo locale dello spettacolo come Samina Sindhu , era stata invitata a proporre il suo repertorio durante una festa nel distretto di Larnaka della provincia meridionale di Sindh. La cantante 24enne, ...

Di Maio : “Da Pd risposte non giuste - così non ci sto. Berlusconi faccia partire governo nuove generazioni” : “Da Pd risposte non giuste, così non ci sto”. “Berlusconi faccia partire un governo delle nuove generazioni”. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio si presenta a “Porta a porta” ed espone le evoluzioni fatte o rilevate rispetto alla scorsa settimana. E se uscendo dal primo colloquio con Mattarella aveva detto di rivolgersi a Pd e Lega, ora riconosce che la strada dell’accordo con ...

“non riesco…”. Frizzi - lo strazio di Carlo Conti. Sono passate due settimane dalla morte del conduttore ma l’amico - che ha preso il posto di Fabrizio a L’Eredità - sta vivendo nel tormento assoluto e nel silenzio. “Difficile andare avanti” - le sue parole : Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. Ovviamente la sua famiglia ma anche i colleghi, gli amici, la gente normale che in Frizzi vedeva una persona “normale”. Era buono, professionale, gentile, garbato e tutti, per questo, lo amavano. E la sua morte è stata un colpo per tutti. Uno di quelli che ha “accusato” di più questa perdita è l’amico e collega Carlo Conti che, di Frizzi, ha ...