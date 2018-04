Scuola | nei prossimi 10 anni un milione di studenti in meno

La crisi della Scuola : via un milione di alunni nei prossimi 10 anni : Se gli studenti non ci sono, non ci sono neanche le classi. E quindi neppure i docenti in cattedra. Un futuro decisamente meno vivace rispetto ad oggi, quello che si prevede per la scuola italiana da...

Vermi a Scuola nei pasti dei bambini nelle scuole di Treviglio e Milano : Le segnalazioni delle associazioni di genitori e il silenzio della società che si occupa del servizio. Milano Ristorazione: «Inviati gli insetti trovati all’interno delle confezioni al laboratorio di entomologia che li ha identificati e ha già segnalato la non conformità al fornitore» »

“Non va a Scuola”. Elena Santarelli parla di Giacomo. Il figlio della showgirl e del calciatore Corradi ha una brutta malattia che la showgirl ha raccontato sui social. Non è mai scesa troppo nei dettagli ma quel che fa sapere ora è una stretta al cuore… : Ne aveva parlato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti: Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio Giacomo e nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Il figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale ...

Stereotipi : nei libri di Scuola uomini cavalieri e scienziati - donne casalinghe - maestre o streghe. E il Sole picchia la Luna : Bambine vanitose e servizievoli, bambini dispettosi e coraggiosi. Papà in poltrona a guardare la tv aspettando che la cena sia in tavola. Mamme casalinghe, intente a curare le piante e stirare. Quando lavorano fuori casa sono per lo più maestre. Ma abbondano anche le streghe, seguite da fate, regine e cameriere. Poi c’è il marito-Sole che insulta la moglie-Luna rea di non aver preparato la cena e le “scaglia in faccia” il ...

"Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro : il contesto scolastico e l'alternanza Scuola lavoro" Domani - lunedì 26 marzo 2018 - nell'I.T.S. ... : Siamo sicuri che ciò rappresenti la migliore premessa per la promozione di un'autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un'efficace strategia di politica sociale». Il convegno di Domani ...

Violenze e stalking sulle sue alunne - le pesantissime accuse nei confronti di un professore di una Scuola reggiana : Dalla segnalazione di una famiglia emergono palpeggiamenti, appostamenti nell'istituto, sms erotici. L'episodio più grave raccontato da una ragazzina di...

A Scuola con una pistola a salve - studente 12enne nei guai : Ennesimo caso che coinvolge ragazzi di minore età che si affacciano alla violenza. Dopo i recenti fatti accaduti a Napoli in merito alla problematica inerente alle baby gang, stavolta a creare un vero e proprio caso sarebbe stato uno studente di 12 anni di Mestre, il quale per farsi grande con i compagni di classe della scuola media dove è iscritto si è presentato a scuola con una pistola. Secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni sul ...

Diciassettenne accoltellato al volto da un compagno di Scuola nei corridoi dell'istituto : Un diciasettenne è stato colpito al volto con un coltellino a serramanico da un compagno in una scuola a Giulianova, in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, originario del Marocco ma...

Giulianova : 17enne accoltellato al volto da compagno nei corridoi della Scuola : È accaduto nell’Itis della città, quando i due erano appena entrati in aula. La vittima è un 17enne originario del Marocco, colpito al volto con un coltello a serramanico da un compagno 18enne

Aggredito e picchiato nei bagni della Scuola : Un giovane di appena 12 anni, studente dell’istituto D’Ovidio–Nicolardi, nel quartiere Arenella di Napoli, è stato selvaggiamente picchiato nei bagni della scuola. Il giovanissimo è stato raggiunto da un violentissimo colpo alla nuca prima di subire un lungo linciaggio fatto di pugni e calci da parte di tre compagni di scuola. A quanto pare, la causa di questa esplosione di violenza è da ricercare in un tentativo di ...

Aggredito 12enne nei bagni della Scuola : «Pugni e calci - volevano i miei soldi» : Picchiato nei bagni della scuola. «Io, a dodici anni, nel mirino di una banda di bulli. Un colpo inferto alla nuca e poi la scarica di schiaffi, pugni, calci. Infine...