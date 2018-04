Sci | Fis circuito cittadino Valtournenche | Alex Monney batte l' azzurro Michael Tedde e si

Supereroi e radiazioni mostra tra fisica e Scienza : BARI - Il legame tra Supereroi e scienza era già scritto nei fumetti degli anni Sessanta, nella nascita e nell'evolversi di superpoteri grazie all'utilizzo delle radiazioni. Oggi questo parallelismo è diventato una mostra intitolata '...

Fed - minute Fomc : ottimismo su creScita e inflazione grazie a riforma fiscale Trump : Tutti i membri del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, sono ottimisti su una maggiore crescita del Pil e dell'inflazione Usa "nel corso dei prossimi mesi". E' quanto trapela dalle minute ...

Torino : fino al 2 maggio una mostra per raccontare a grandi e bambini l’affaScinante mondo della fisica : L’arrivo della bella stagione porta con sé numerose possibilità di svago dalla routine quotidiana e in particolare i tanto attesi ponti di primavera, che quest’anno se organizzati bene diventano vere e proprie vacanze grazie a come sono distribuiti i giorni. Chi in viaggio verso la costa per assaporare il primo mare, chi alla scoperta di città e nuovi territori. A Torino sono in programma tanti appuntamenti per tutti i gusti, a partire dalla ...

Roma - blitz Forza Nuova alla Casa delle donne. Affisso striScione anti-aborto : “194 strage di Stato” : Secondo attacco in pochi giorni a Roma contro la legge sull’aborto. Dopo la rimozione del maxi manifesto Affisso dall’associazione ProVita in via Gregorio VII, Forza Nuova si è presentata davanti sabato mattina davanti alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere della Capitale, e ha Affisso uno striscione contro la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, con la scritta “194 strage di ...

Pallottole agli arbitri di calcio : si rischia uno Sciopero dei fischietti? : Gli arbitri italiani hanno ricevuto plichi con Pallottole. I plichi sono stati recapitati alla sede dell'Aia di Roma, indirizzati al responsabile Marcello Nicchi, al vicepresidente Narciso Pisacreta e al designatore Nicola Rizzoli. A denunciarlo è stato proprio Nicchi in conferenza stampa. Sulla questione la Digos ha aperto un'indagine, coordinata ora dalla procura di Roma con accusa di minacce aggravate. Le buste sono arrivate all'Aia una ...

Nissan Italia - anno fiscale 2017 in creScita : vendite +8 - 6% : Roma, 5 apr. , askanews, Nissan Italia chiude in crescita l'anno fiscale 2017. Dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 sono stati venduti 71.323 veicoli , 63.933 autovetture e 7.390 veicoli commerciali,...

La palla va in buca al primo colpo e il golfista si laScia andare all’entusiasmo. Ma il finale è doloroso : Il giocatore americano di golf Tony Finau sta partecipando al “Par 3 Contest”, evento annuale che precede il“Master Tournament”, in cui si sfidano i migliori golfisti al mondo. Il numero 34 del ranking mondiale va in buca con un colpo solo ed esplode di gioia saltando sull’erba. Preso dai festeggiamenti Finau mette male un piede e si sloga la caviglia sinistra. Dalle immagini sembrerebbe la fine della competizione, ma a sorpresa il campione si ...

Italiani già in tilt : dove la vedremo (presto). Viso angelico - fisico mozzafiato e un faScino incredibile. Non si dovrà aspettare molto : ha avuto un ruolo importantissimo. Tutte le curiosità : Torna ufficialmente “La Corrida” su Rai1 con una nuova entusiasmante diretta dal mattatore Carlo Conti. C’è, finalmente, la data d’inizio: il programma per dilettanti allo sbaraglio, nato quando ancora non si parlava di talent show, partirà da venerdì 13 aprile, come annunciato da Tv Sorrisi e Canzoni. Dovrebbero andare in onda 6 puntate, fino al 18 maggio. Nella nuova edizione tornerà anche la figura della ...

Cosimo Balsamo - ecco chi era il killer di BreScia : dagli assalti con la banda dei Tir all’ossessione per la confisca dei beni : Lo avevano arrestato nel 2007, ritenendolo a capo della “banda dei Tir” che da anni derubava aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Due anni più tardi era stato condannato per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Lavorava assieme ad altre cinque persone, sostengono i magistrati, tra i quali due delle vittime della sua “vendetta personale” fatta di due omicidi e una persona ferita, conclusasi ...

Scienza - al via Photowalk : foto sull’inedita bellezza della fisica : Fermare in uno scatto l’arte e la bellezza che si nascondono negli esperimenti scientifici della fisica. Parte domani da questo obiettivo la competizione fotografica internazionale del Photowalk per la fisica, foto di autori e di amatori a cui partecipano i principali laboratori scientifici di tutto il mondo. Alla gara, promossa dal più grande network al mondo di comunicazione di fisica delle particelle Interactions e supportata ...

PeSci d'aprile 2018 su internet : dalla pozione magica di Razer al pulsante fisico per iPhone X - : Nelle serate più fredde, quando coperta e streaming video prendono il sopravvento, davvero utili potrebbero essere le Roku Streaming Socks. Si tratta di calzette smart, in grado di controllare il set ...

Sci alpino - Flavio Roda : “La FISI è in salute e ha grandi atleti. Bisogna lavorare sui giovani” : MILANO – In occasione dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, è intervenuto il Presidente Flavio Roda. Il numero uno della FISI si è prima soffermato sull’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica e con Giovanni Malagò, esaltando le qualità degli atleti: “A Roma è stata una giornata importante per i ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Francia : Le Pen e Melenchon fischiati laSciano la Marcia Bianca - 29 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Parigi, Francia: Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon fischiati e contestati lasciano la Marcia Bianca antisemita.

Francia - Le Pen e Melenchon laSciano tra i fischi la ‘marcia bianca’ in memoria di Mirelle Knoll : fischi e contestazioni contro Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon hanno accompagnato la “marcia bianca” contro l’antisemitismo, organizzata a Parigi in memoria di Mireille Knoll, 85enne ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento e uccisa in un omicidio a sfondo antisemita. I due leader politici di estrema destra ed estrema sinistra sono stati costretti ad abbandonare il corteo. In mattinata avevano annunciato di ...