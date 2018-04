Salvini | Se Forza Italia e M5S continuano a litigare si va al voto

Il "giustizialista" della Lega (che disturba Forza Italia) : chi è Molteni - scelto da Di Maio e Salvini per la Commissione della Camera : Già in tempi non sospetti Nicola Molteni in tv invitava a non "demonizzare" e a non considerare un "pericolo per la democrazia" il Movimento 5 Stelle. Una ragionevole esortazione che avrà di certo riscontrato l'apprezzamento del partito guidato da Luigi Di Maio insieme al quale Matteo Salvini, dopo una breve telefonata, ha raggiunto l'accordo per la guida della Commissione speciale della Camera. Sarà quindi Molteni e non ...