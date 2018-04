Salvini | Basta liti o si torna al voto

Salvini : 'Basta liti Fi-M5S o si torna al voto' : In attesa delle nuove consultazioni al Quirinale il commento al piccolo fuoriprogramma del leader di Forza Italia contro i Cinquestelle. 'La battuta di ieri di Berlusconi? Non cambia nulla' dice ...

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle. Di Maio : sinergia con la Lega - il capo di FI si faccia da parte : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni bis - Salvini : “Basta tattiche. Pronti a formare governo forte con premier indicato dalla Lega” : “Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega”. Lo dice Matteo Salvini, parlando al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe disattesa. ...

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Salvini si schiera con la propaganda russa : "Fake news per sganciare altre bombe? Basta guerre - grazie" : "Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie!". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo sulla crisi in Siria e linkando un articolo del sito Analisidifesa intitolato 'Siria: le 'fake news sulle armi chimiche per creare il casus belli?'.Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie! https://t.co/mRXxnEANLR — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 11 aprile 2018

Di Maio-Salvini - scontro prima del nuovo giro di consultazioni | Lega : "Basta no o si rivota" : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni, che anche questa volta si concluderà in due giornate. Il presidente Mattarella potrebbe convocare i partiti per giovedì e venerdì

Salvini : 'Basta sigarette - sperando non mi facciano arrabbiare in questi giorni...' : Svolta salutista per Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, proprio nel giorno del colloquio della Lega al Quirinale, fa sapere di aver smesso di fumare. "Come promesso, da ieri niente sigarette! - ...