Salute | possibile in Italia il quarto trapianto di pene al mondo

meteoweb.eu

: Emergenza #polio: possibile l'arrivo in Europa, secondo il centro controllo malattie - Agenzia_Ansa : Emergenza #polio: possibile l'arrivo in Europa, secondo il centro controllo malattie - MinisteroSalute : #Bando 2018 per la #ricercafinalizzata: 95 milioni di euro per la #ricerca sanitaria, di cui 50 milioni circa desti… - CBorgonetti : Scoperto possibile tallone d'Achille del cancro -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Potrebbe essere eseguito inildial: è un’ipotesi che verrà discussa alla tavola rotonda del Congresso Frontiers in Genito-Urinary Reconstruction in corso a Roma al Policlinico di Tor Vergata dove sono presenti i massimi esperti mondiali. Sono migliaia gli uomini che vivono senza il: le cause di amputazione sono numerose, ad esempio per tumore, traumi pelvici, infezioni. Nei casi più gravi si rende necessaria l’amputazione dell’organo per salvare la vita del paziente e diminuire il rischio di recidive. “Quella delè una richiesta destinata ad aumentare sia per i pazienti con patologie congenite o pazienti post trauma e sia nei pazienti con tumore delche sebbene sia raro (rappresenta meno dell’1 per cento di tutti i tumori) vede una crescita dei casi a causa della diffusione delle malattie a ...