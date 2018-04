Salute | gli anticorpi “cattivi” sono un’arma segreta contro i nemici camuffati

Al Bano su tutte le furie : «Basta parlare della mia vita privata - temo per la Salute dei miei figli» : Al Bano è ormai un fiume in piena e continua a parlare dei suoi recenti problemi familiari. Dopo aver chiarito che tra lui e Loredana Lecciso ormai è finita e aver difeso l'ex...

Salute : allerta sulla melatonina anti-insonnia - occhio agli effetti collaterali : E’ nota per la sua funzione ‘regolatrice’ del ciclo sonno-veglia e come rimedio naturale contro l’insonnia. La melatonina, ‘ormone anti jet-lag‘, è ora sul banco degli imputati per i suoi effetti collaterali. L’allerta arriva dalla Francia, dove l’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (Anses) ha raccomandato alle donne incinte, agli adolescenti e ad altre categorie di persone di evitare ...

Come riciclare gli avanzi senza rischi per la Salute : L'arte degli avanzi in cucina è apprezzata in tutto il mondo, eppure il riciclo degli alimenti può rappresentare un rischio grave per la salute . Se non riscaldati e preparati correttamente, gli avanzi possono causare un' intossicazione alimentare ...

Salute : fare attività fisica potrebbe influenzare la Salute di figli e nipoti : Secondo uno studio condotto da Andre’ Fischer del centro tedesco per le malattie neurodegenerative, pubblicato sulla rivista “Cell Reports”, gli effetti benefici dell’attività fisica vengono ereditati dalle generazioni successive. Gli stili di vita di ciascun individuo possono quindi riflettersi anche sulla salute delle generazioni successive, e ciò perché i comportamenti individuali lasciano il segno sul Dna delle ...

Salute : ecco come gli imballaggi alimentari possono influenzare il nostro intestino : Gli imballaggi alimentari potrebbero influenzare negativamente il modo in cui opera l’apparato digerente, secondo una nuova ricerca della Binghamton University. Gretchen Mahler, professoressa associata di bioingegneria, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che le nanoparticelle di ossido di zinco, in dosi rilevanti rispetto a quello che si potrebbe mangiare normalmente in un pasto o in un giorno, possono cambiare il modo in cui l’intestino assorbe i ...

Greenpeace : dobbiamo dimezzare la produzione di carne e prodotti lattiero caseari se vogliamo salvare il clima e la nostra Salute : “Se vogliamo evitare gli impatti più devastanti dei cambiamenti climatici e rispettare l’Accordo di Parigi dobbiamo dimezzare produzione e consumo globale di carne e prodotti lattiero caseari entro il 2050″: lo afferma il rapporto di Greenpeace “Meno è meglio”. In Europa la riforma della PAC (Politica Agricola Comune) deve facilitare la transizione dal modello degli allevamenti intensivi a forme di agricoltura e di allevamento ...

Oggi si celebra la Giornata mondiale della Salute - Lorenzin : il nostro Paese tra i migliori al mondo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). “In questa ricorrenza vale la pena ricordare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che proprio quest’anno compie 40 anni, cosi’ come lo ...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla Salute degli utenti con alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Gerry Scotti : "Fabrizio Frizzi? Ha dovuto mandar giù qualche rospo. Non gli ha fatto bene alla carriera e alla Salute" : "A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute". Dopo la lettera comparsa sulla Stampa, Gerry Scotti torna a parlare del presentatore scomparso in un'intervista rilasciata a Chi. Questa volta, oltre a ricordare le doti che lo hanno reso amato da pubblico e colleghi, Scotti aggiunge una nota polemica: senza fare nomi, si scaglia ...

Salute - Coldiretti : contro gli allarmi arriva lo stabilimento in etichetta : L’indicazione dello stabilimento di produzione in etichetta oltre a garantire una importante informazione al consumatore assicura una migliore e immediata rintracciabilita’ degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una piu’ efficace tutela della Salute, soprattutto nel caso di allarmi alimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’entrata in vigore il 5 aprile dell’obbligo di indicare ...

Gerry Scotti su Fabrizio Frizzi : “Gli è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non ha fatto bene né a alla carriera né alla Salute” : Gerry Scotti torna a parlare dell’amico Fabrizio Frizzi e per farlo sceglie il nuovo numero di Chi in edicola questa settimana: “A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute, qualche pecca nel meccanismo c’è stato e lui ha saputo passarci sopra e portare il suo impegno rimanendo Fabrizio Frizzi. Meritava certamente di più, ma penso che le signore ...

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna “Cuoriamoci” : Gli italiani trascurano la salute del cuore: al via la campagna “Cuoriamoci” Iniziative nelle scuole e consigli su piccoli gesti quotidiani: alimentazione, attività fisica e abitudini più sane Continua a leggere

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Salute : l’80% degli italiani ha un valore alto di colesterolo “cattivo” : “Purtroppo ancora l’80% degli italiani ha un valore di colesterolo ‘cattivo‘ superiore a 70 mg/dL. E per quanto riguarda la colesterolemia totale il 40% ha un valore elevato. Quello che è ancora più grave, nei soggetti esaminati dai nostri screening, è che chi ha un alto o altissimo rischio cardiovascolare ha un colesterolo ‘Ldl’ superiore a 70 mg/dL e tra questi appena il 18% lo cura efficacemente mentre ...