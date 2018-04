Salute | demenza senile e deficit cognitivi con scarsa igiene orale

meteoweb.eu

: Ah,scusate,togliete la cittadinanza ,per favore ma urgentemente a Buffon eBerlusconi per chiari sintomi di Demenza… - caiosilver59 : Ah,scusate,togliete la cittadinanza ,per favore ma urgentemente a Buffon eBerlusconi per chiari sintomi di Demenza… - blogstregalaura : RT @blogstregalaura: OMEGA 3-6-9: UNO SCUDO PROTETTIVO CONTRO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI - lalauretta1976 : RT @blogstregalaura: OMEGA 3-6-9: UNO SCUDO PROTETTIVO CONTRO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Più si cresce e meno si curano i denti. L’Italia risulta al terzultimo posto per le cure odontoiatriche: va dal dentista il 45,8% della popolazione sopra i 15 anni contro una media europea del 60,1%. La percentuale scende all’aumentare dell’età: 36,1% per gli over 65, 29,2% per gli ‘over 75’. Un fenomeno che mette a rischio la. Esiste infatti una forte associazione tra perdita dei denti,e sviluppo dinell’invecchiamento. E’ il focus al centro della tre giorni di lavori del 25esimo Congresso nazionale Cduo (Collegio dei docenti universitari di discipline Odontostomatologiche) presieduto da Antonella Polimeni. “La perdita dei denti posteriori, tra le conseguenze dell’invecchiamento, è associata a disfagia enutrizionali, in particolare di vitamine e alimenti a valore ...