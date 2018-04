Lazio - è un incubo : fuori ai quarti | 4-1 del Salisburgo - ribaltato il 4-2 dell’Olimpico : Lazio, è un incubo: fuori ai quarti | 4-1 del Salisburgo, ribaltato il 4-2 dell’Olimpico Lazio, è un incubo: fuori ai quarti | 4-1 del Salisburgo, ribaltato il 4-2 dell’Olimpico Continua a leggere

Salisburgo-Lazio 4-1 - i biancocelesti salutano l'Europa League : Venti minuti da incubo. E' quanto basta ad una Lazio bella per metà per salutare l'Europa League. Il Salisburgo vince 4-1, ma il blackout degli uomini di Simone Inzaghi è clamoroso, incomprensibile, inspiegabile. I venti minuti della condanna sono quelli che vanno dal 56' (pareggio di Dabbur) al 76' (gol qualificazione di Lainer). Ad aprire le marcature ci aveva pensato il solito Ciro Immobile al 55', infilando sotto l'incrocio dei pali l'ottava ...

Europa League - Salisburgo-Lazio 4-1 : Immobile illude - poi il crollo e l'eliminazione : SALISBURGO - La Lazio crolla 4-1 in Austria contro il Salisburgo e viene eliminata dall' Europa League . Alla squadra di Simone Inzaghi non sono bastati il successo per 4-2 della gara d'andata e il ...

Salisburgo-Lazio - Inzaghi sotto shock : “ecco cosa è successo” : Lazio sotto shock per la sconfitta nella gara di Europa League contro il Salisburgo, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Una volta andati in vantaggio abbiamo preso l’1-1 subito e poi c’è stato quel blackout che non ci voleva. Domenica abbiamo subito una grande chance che è il derby, ora dovremo cercare di recuperare energie. Dopo una serata così è normale che ci sia un po’ di amarezza. La differenza che loro hanno ...

