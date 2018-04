S S Lazio paga in borsa l' eliminazione dall' Europa League

Apple condannata a pagare 502 milioni di dollari per vioLazione di brevetti : Insomma, sembra che la parola fine alla contesa non sia ancora vicina, tuttavia VirnetX è spesso additata come 'Patent Troll', ovvero come società che tenta di ricevere denaro muovendosi nel mondo ...

Lazio - Lotito fregato : paga gli ultimi 2 milioni per De Vrij a un hacker : Sulla vicenda, come riporta la Gazzetta dello Sport , la Lazio risulta parte lesa e da tempo si sta muovendo la magistratura.

Claire Foy di The Crown pagata meno di Matt Smith : le riveLazioni shock di Netflix : Una notizia del genere farà infuriare la Regina Elisabetta II: Claire Foy di The Crown è stata pagata meno della sua co-star, Matt Smith. Lo rivelano i produttori dell'acclamata serie Netflix, confermando la retribuzione dei due attori durante le prime due stagioni. Per il ruolo della Regina Elisabetta II, la Foy si è guadagnata il successo internazionale e il plauso della critica, riscuotendo premi su premi nel corso della passata award ...

PAGELLE/ Lazio Dinamo Kiev (2-2) : voti della partita. Inzaghi paga il periodo no (Europa League ottavi) : PAGELLE Lazio Dinamo Kiev 2-2: i voti della partita dello stadio Olimpico. I biancocelesti impattano in casa nell'andata degli ottavi di Europa League, non bastano Immobile e Felipe Anderson(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:42:00 GMT)

Gomorra - la riveLazione choc : «La serie tv ha pagato il boss» : Ha aspettato la fine del processo, poco prima che sulla storia della villa di Gomorra affittata dai camorristi calasse il sipario. Ha atteso l?ultimo momento utile per raccontare un...